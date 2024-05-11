Akçaabat'ta dereler ıslah edilecek

Trabzon'un Akçaabat ilçesindeki dereler ıslah edilecek.

Akçaabat Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, DSİ Trabzon Şube Müdürü Ahmet Alper Kaya ile ilçede ıslah projesi uygulanacak derelerde incelemelerde bulundu.

Akçaabat'ın her açıdan daha yaşanılabilir, daha temiz ve daha güvenli bir şehir olması için gayretle çalıştıklarını belirten Ekim, şunları kaydetti:

"Çevre mühendisi bir Belediye Başkanı olarak, kentleşmenin mevcut alanda bulunan dereler üzerindeki olumsuz etkilerini çok net tahlil edebiliyorum. Bu sebeple Akçaabat'ımızda kentleşmenin dereler üzerindeki olumsuz etkilerini giderebilmek adına DSİ Şube Müdürlüğümüz ıslah çalışmaları gerçekleştirecek. Olası bir doğal afet durumunda yaşanacak maddi ve manevi hasarı en aza indirmek, hatta ortadan kaldırmak için çalışacağız."