Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Genç'ten Anneler Günü mesajı

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Anneler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Genç, mesajında, anneliğin özünde sevgi, şefkat ve fedakarlık olduğunu belirterek, herkesin ilk öğretmeni olan annelerin her zaman saygının en büyüğünü hak ettiğini vurguladı.

Annelerin yerinin her zaman özel olduğunun altını çizen Genç, "Geleceği emanet edeceğimiz çocuklarımızın, dünya sorunlarına duyarlı, insan sevgisi ile dolu, barışı, dostluğu, kardeşliği özümsemiş bireyler olarak yetişmelerini sağlamak öncelikle annelerimizin sorumluluğundadır. Karşılıksız emek ve inanılmaz özverileriyle bizleri dünyaya getiren ve en iyi biçimde yetişmemizi sağlayan annelerimizin bu zor ancak kutsal görevlerini severek yerine getirdikleri muhakkaktır." ifadelerini kullandı.