Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Genç'ten Anneler Günü mesajı

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Anneler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Genç, mesajında, anneliğin özünde sevgi, şefkat ve fedakarlık olduğunu belirterek, herkesin ilk öğretmeni olan annelerin her zaman saygının en büyüğünü hak ettiğini vurguladı.

Annelerin yerinin her zaman özel olduğunun altını çizen Genç, "Geleceği emanet edeceğimiz çocuklarımızın, dünya sorunlarına duyarlı, insan sevgisi ile dolu, barışı, dostluğu, kardeşliği özümsemiş bireyler olarak yetişmelerini sağlamak öncelikle annelerimizin sorumluluğundadır. Karşılıksız emek ve inanılmaz özverileriyle bizleri dünyaya getiren ve en iyi biçimde yetişmemizi sağlayan annelerimizin bu zor ancak kutsal görevlerini severek yerine getirdikleri muhakkaktır." ifadelerini kullandı.

Genç, annelerin sağlıklı toplumsal yapının, huzurlu aile ortamının temeli olan, dünyanın en yüce ve en kutsal görevini sonsuz sevgi ve şefkatle yerine getirdiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Peygamber efendimiz, 'Cennet, annelerin ayakları altındadır' demek suretiyle dinimizin kadına ve anneye verdiği önemi vurgulamıştır. Bizler de annelerimize karşı sorumluluğumuzu ve görevlerimizi asla unutmamalıyız. Yılın bir günü değil, her gün annelerimizi hatırlamak en önemli vazifemizdir. Bu duygu ve düşüncelerle evlatlarını vatan uğruna şehit veren ve çeşitli sebeplerle evlat acısı yaşayan annelerimiz başta olmak üzere her daim hürmetlerin en büyüğünü hak eden, her zaman en güzel sığınağımız olan tüm annelerimizin Anneler Günü'nü kutluyor, ahirete irtihal etmiş annelerimizi rahmetle ve minnetle yad ediyorum."