Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Genç'ten huzurevi sakinlerine ziyaret
Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Anneler Günü dolayısıyla Köşk Huzurevi sakinlerini ziyaret etti.
Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Anneler Günü dolayısıyla Köşk Huzurevi sakinlerini ziyaret etti.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Başkan Genç ve eşi Arzu Genç huzurevinde kalan annelerle sohbet gerçekleştirdi.
Annelere, saygı ve sevginin her fırsatta ifade edilmesi gerektiğini belirten Genç, "Bugün huzurevimizdeki değerli annelerimizi ziyaret ederek onların yanlarında olduğumuzu ve değerli olduklarını hissettirmek istedik. Onların yüzlerindeki tebessüm bizlere hayatın en değerli anlarını yaşattı." değerlendirmesinde bulundu.
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