Ortahisar Belediye Başkanı Kaya'dan Anneler Günü mesajı

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, Anneler Günü dolasıyla mesaj yayımladı.

Kaya, mesajında, anneliğin dünyanın en yüce duygusu ve en özel kimliği olduğunu belirterek, "Sevgi, şefkat, merhamet ve sabırla aileyi oluşturan, bir arada tutan, huzur ve mutluluk deryasına dönüştüren annelerimiz en değerli varlıklarımızdır." ifadelerini kullandı.

Annenin, sadece bir çocuğu dünyaya getirmekle sınırlı olmayan, onu yaşamının her aşamasında karşılıksız seven, koruyup kollayan, eğitip yetiştiren ve hayatını ona göre şekillendiren kişi olduğunu vurgulayan Kaya, şunları kaydetti: