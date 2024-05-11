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        Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Genç'ten Hemşireler Günü mesajı

        Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, 12 Mayıs Hemşireler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.05.2024 - 16:41 Güncelleme: 11.05.2024 - 16:41
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        Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Genç'ten Hemşireler Günü mesajı
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        Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, 12 Mayıs Hemşireler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Genç, mesajında, hemşireliğin insan hayatının emanet edildiği en kutsal ve onurlu mesleklerden biri olduğunu ifade etti.

        Hemşirelerin gece gündüz demeden her koşulda fedakarca çalışarak sağlık sektörünün sarsılmaz temellerini oluşturduğunu belirten Genç, şunları kaydetti:

        "Hemşirelerimiz sadece bilgi ve beceri değil, aynı zamanda sevgi, şefkat ve sabır ile donanmış birer kahramanlarımızdır. Siz değerli hemşirelerimize olan minnettarlığımızı ve takdirimizi bir kez daha ifade etmek istiyorum. Sizler, sağlık sektörünün en önemli ve vazgeçilmez unsurlarından birisiniz. Her biriniz, bu kutlu mesleğin gereğini yerine getirirken, insanlığa olan hizmetinizi en yüksek seviyede tutarak, büyük bir özveriyle çalışıyorsunuz. Sizlere minnettarız ve gurur duyuyoruz. Hemşirelerimiz, toplumumuzun en zor zamanlarında da ön saflardaydı. Onlara her daim çok şey borçluyuz. Bizler de bu borcu Büyükşehir Belediyesi olarak sağlık konusunda üzerimize düşeni yaparak ödemeye çalışıyoruz. Bu düşüncelerle bu kutsal mesleği icra eden tüm kardeşlerimizin 12 Mayıs Hemşireler Günü'nü kutluyor ve her daim yanlarında olduğumuzu bilmelerini istiyorum."

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