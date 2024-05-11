Trabzon'da "24. Uluslararası Karadeniz Tiyatro Festivali" atölye çalışmasıyla devam etti

Trabzon'da bu yıl 24'üncüsü düzenlenen "Uluslararası Karadeniz Tiyatro Festivali" kapsamında atölye çalışması yapıldı.

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünce gerçekleştirilen festival, Trabzon Devlet Tiyatrosu Halil Ayan Salonu'ndaki "Haydi Ejderha Yapalım" atölye çalışmasıyla devam etti.

Kostüm tasarımcısı Şeyda Candan Günay yönetimindeki atölyede hazırlanan 5 metrelik ejderha kostümünü çocuklar süsledi.

Çocuklar, üzerine adlarını da yazdıkları kostümü tiyatro salonunda dolaştırarak bir süre oyun oynadı.

Günay, AA muhabirine, etkinliğin çocukları eğlendirdiğini söyledi.

Oyunu anlatan Günay, "Ejderha kendi başına büyük ve etkileyici bir şey olmak dışında bir kukla, onu oynatmak da çok etkileyici bir şey. Çocuklar vücutlarını da kullanabildikleri için etkinlikte sadece el becerilerini geliştirmiyor, aynı zamanda deşarj oluyor." dedi.

Günay, bu tür atölye etkinliklerinin çocukların tiyatro ve festivale ilgi duymaları açısından faydalı olduğunu ifade etti.

Festivalin bugünkü etkinlikleri, İzmir Devlet Tiyatrosunun "Hamlet" ve Van Devlet Tiyatrosunun "Kurtlar Sofrası" adlı oyunlarıyla tamamlanacak.