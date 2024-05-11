Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Kuzey Makedonya'nın Ankara Büyükelçisi Manasijevski'den KTÜ'ye ziyaret

        Kuzey Makedonya'nın Ankara Büyükelçisi Jovan Manasijevski, Karadeniz Teknik Üniversitesi'ni (KTÜ) ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.05.2024 - 18:43 Güncelleme: 11.05.2024 - 18:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kuzey Makedonya'nın Ankara Büyükelçisi Manasijevski'den KTÜ'ye ziyaret
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kuzey Makedonya'nın Ankara Büyükelçisi Jovan Manasijevski, Karadeniz Teknik Üniversitesi'ni (KTÜ) ziyaret etti.

        Rektörlükten yapılan açıklamaya göre, Büyükelçi Manasijevski beraberindeki Kuzey Makedonya Cumhuriyeti Trabzon Fahri Konsolosu Sırrı Eren ile Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İbrahim Okumuş ile bir araya geldi.

        Manasijevski, KTÜ'nün Trabzon'un önemli bir parçası olduğunu belirterek, "KTÜ, köklü geçmişi ve çağdaş eğitim anlayışıyla öğrencilere geniş bir perspektif sunuyor. Bu çerçeveden bakıldığında bizim mevcut devlet üniversitelerimiz ile KTÜ arasında iş birliğinin önü açılabilir." ifadelerini kullandı.

        Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Prof. Dr. Okumuş, Büyükelçiye, KTÜ'nün uluslararası iş birliği programları ve öğrenci değişim projeleri hakkında bilgi sundu.

        Okumuş, bu tür görüşmelerin iki ülke üniversiteleri arasındaki ilişkileri güçlendirebileceğini, gençler arasında kültürel alışverişi teşvik edebileceğini vurguladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ali Koç tekrardan aday olacağını açıkladı!
        Ali Koç tekrardan aday olacağını açıkladı!
        İşte Play-Off eşleşmeleri ve düşen son takım!
        İşte Play-Off eşleşmeleri ve düşen son takım!
        4 ilde tefeci operasyonu: "Tefeciyim oğlum ben, domates, biber satmıyoruz"
        4 ilde tefeci operasyonu: "Tefeciyim oğlum ben, domates, biber satmıyoruz"
        Minibüsteki 2 kardeşe ateş açtılar! Biri öldü! Sır perdesi aralandı!
        Minibüsteki 2 kardeşe ateş açtılar! Biri öldü! Sır perdesi aralandı!
        "Dursun Özbek ile peşkeş yan yana gelemez"
        "Dursun Özbek ile peşkeş yan yana gelemez"
        80'lik aktivistlerden iklim protestosu!
        80'lik aktivistlerden iklim protestosu!
        "Bu işlere artık son!"
        "Bu işlere artık son!"
        Afganistan'da sel felaketi: Ölü sayısı 300'ü aştı
        Afganistan'da sel felaketi: Ölü sayısı 300'ü aştı
        İstanbul doğum gününü kutluyor
        İstanbul doğum gününü kutluyor
        Motokuryelik yapıyordu! Üniversite öğrencisini vahşice öldürüldü!
        Motokuryelik yapıyordu! Üniversite öğrencisini vahşice öldürüldü!
        Özbek'e sert yanıtlar!
        Özbek'e sert yanıtlar!
        Bıçaklanarak öldürülmüştü! Cinayetin nedeni ortaya çıktı!
        Bıçaklanarak öldürülmüştü! Cinayetin nedeni ortaya çıktı!
        Numan Kurtulmuş'tan yeni anayasa mesajı
        Numan Kurtulmuş'tan yeni anayasa mesajı
        POS cihazlarıyla yapılan tahsilatlar radarda
        POS cihazlarıyla yapılan tahsilatlar radarda
        Bu 10 alışkanlık beyne zarar veriyor olabilir!
        Bu 10 alışkanlık beyne zarar veriyor olabilir!
        Kuzey Işıkları Türkiye'den de görüldü!
        Kuzey Işıkları Türkiye'den de görüldü!
        Derinliği 8 metre! Uzunluğu: 2.5 km! Türkiye'de oluştu! Kâbus gibi...
        Derinliği 8 metre! Uzunluğu: 2.5 km! Türkiye'de oluştu! Kâbus gibi...
        En çok kazandıran film serileri
        En çok kazandıran film serileri
        Haftaya onlar damga vurdu
        Haftaya onlar damga vurdu
        Zıt kutuplar gibi görünse de modanın yönü edebiyat!
        Zıt kutuplar gibi görünse de modanın yönü edebiyat!

        Benzer Haberler

        Trabzon'da fırtına nedeniyle hastanenin çatısı zarar gördü
        Trabzon'da fırtına nedeniyle hastanenin çatısı zarar gördü
        Trabzon'da "24. Uluslararası Karadeniz Tiyatro Festivali" atölye çalışmasıy...
        Trabzon'da "24. Uluslararası Karadeniz Tiyatro Festivali" atölye çalışmasıy...
        Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Genç'ten Hemşireler Günü mesajı
        Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Genç'ten Hemşireler Günü mesajı
        Ortahisar Belediye Başkanı Kaya'dan Anneler Günü mesajı
        Ortahisar Belediye Başkanı Kaya'dan Anneler Günü mesajı
        Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Genç'ten huzurevi sakinlerine ziyaret
        Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Genç'ten huzurevi sakinlerine ziyaret
        Trabzonspor'un 56. Olağan Divan Genel Kurul Toplantısı yapıldı
        Trabzonspor'un 56. Olağan Divan Genel Kurul Toplantısı yapıldı