Kuzey Makedonya'nın Ankara Büyükelçisi Manasijevski'den KTÜ'ye ziyaret
Kuzey Makedonya'nın Ankara Büyükelçisi Jovan Manasijevski, Karadeniz Teknik Üniversitesi'ni (KTÜ) ziyaret etti.
Kuzey Makedonya'nın Ankara Büyükelçisi Jovan Manasijevski, Karadeniz Teknik Üniversitesi'ni (KTÜ) ziyaret etti.
Rektörlükten yapılan açıklamaya göre, Büyükelçi Manasijevski beraberindeki Kuzey Makedonya Cumhuriyeti Trabzon Fahri Konsolosu Sırrı Eren ile Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İbrahim Okumuş ile bir araya geldi.
Manasijevski, KTÜ'nün Trabzon'un önemli bir parçası olduğunu belirterek, "KTÜ, köklü geçmişi ve çağdaş eğitim anlayışıyla öğrencilere geniş bir perspektif sunuyor. Bu çerçeveden bakıldığında bizim mevcut devlet üniversitelerimiz ile KTÜ arasında iş birliğinin önü açılabilir." ifadelerini kullandı.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Prof. Dr. Okumuş, Büyükelçiye, KTÜ'nün uluslararası iş birliği programları ve öğrenci değişim projeleri hakkında bilgi sundu.
Okumuş, bu tür görüşmelerin iki ülke üniversiteleri arasındaki ilişkileri güçlendirebileceğini, gençler arasında kültürel alışverişi teşvik edebileceğini vurguladı.
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