Bu sonuçlara göre 2. play-off turuna kalan bordo-mavili ekibin rakibi Gaziantep Belediyesi oldu.

Karadeniz ekibi üçüncü periyodu 99-36 önde bitirirken, maçın son periyodunda ise 23 sayı daha atarak karşılaşmayı 122-61 galip tamamladı.

Türkiye Erkekler Bölgesel Basketbol Ligi'nde mücadele eden Trabzonspor Basketbol A Takımı, play-off turu rövanş maçında sahasında Kahramanmaraş Gençlikspor'u 122-61 mağlup etti.

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