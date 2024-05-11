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        Türkiye Erkekler Bölgesel Basketbol Ligi

        Türkiye Erkekler Bölgesel Basketbol Ligi'nde mücadele eden Trabzonspor Basketbol A Takımı, play-off turu rövanş maçında sahasında Kahramanmaraş Gençlikspor'u 122-61 mağlup etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.05.2024 - 18:58 Güncelleme: 11.05.2024 - 18:58
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        Türkiye Erkekler Bölgesel Basketbol Ligi
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        Türkiye Erkekler Bölgesel Basketbol Ligi'nde mücadele eden Trabzonspor Basketbol A Takımı, play-off turu rövanş maçında sahasında Kahramanmaraş Gençlikspor'u 122-61 mağlup etti.

        Hayri Gür Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada ilk periyot 19-19 berabere tamamlandı.

        Bordo-mavililer, ikinci periyotta 45 sayı daha yaparak devreye 64-27 önde girdi.

        Karadeniz ekibi üçüncü periyodu 99-36 önde bitirirken, maçın son periyodunda ise 23 sayı daha atarak karşılaşmayı 122-61 galip tamamladı.

        Bu sonuçlara göre 2. play-off turuna kalan bordo-mavili ekibin rakibi Gaziantep Belediyesi oldu.

        2. play-off eleme turunun ilk maçı, 18 Mayıs Cumartesi günü Hayri Gür Spor Salonu'nda oynanacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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