AK Parti Trabzon milletvekillerinden Şalpazarı ilçesine ziyaret

Ziyarette, AK Parti İl Başkanı Sezgin Mumcu, AK Parti Şalpazarı İlçe Başkanı Zeki Çabuk ve MHP Şalpazarı İlçe Başkanı Mustafa Koç da yer aldı.

Karaismailoğlu ise önemli sosyal projelerle gönüllere dokunmaya devam edeceklerini ifade etti.

Başkan Kurukız, ziyaretleri dolayısıyla milletvekillerine teşekkür ederek, ilçedeki projelere ilişkin bilgi verdi.

Milletvekilleri Adil Karaismailoğlu, Vehbi Koç ve Yılmaz Büyükaydın, Başkan Kurukız'ı makamında ziyaret ederek bir süre görüştü.

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