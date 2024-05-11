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        AK Parti Trabzon milletvekillerinden Şalpazarı ilçesine ziyaret

        AK Parti Trabzon milletvekilleri, Şalpazarı Belediye Başkanı Refik Kurukız'ı ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.05.2024 - 19:29 Güncelleme: 11.05.2024 - 19:29
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        AK Parti Trabzon milletvekillerinden Şalpazarı ilçesine ziyaret
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        AK Parti Trabzon milletvekilleri, Şalpazarı Belediye Başkanı Refik Kurukız'ı ziyaret etti.

        Milletvekilleri Adil Karaismailoğlu, Vehbi Koç ve Yılmaz Büyükaydın, Başkan Kurukız'ı makamında ziyaret ederek bir süre görüştü.

        Başkan Kurukız, ziyaretleri dolayısıyla milletvekillerine teşekkür ederek, ilçedeki projelere ilişkin bilgi verdi.

        Karaismailoğlu ise önemli sosyal projelerle gönüllere dokunmaya devam edeceklerini ifade etti.

        Ziyarette, AK Parti İl Başkanı Sezgin Mumcu, AK Parti Şalpazarı İlçe Başkanı Zeki Çabuk ve MHP Şalpazarı İlçe Başkanı Mustafa Koç da yer aldı.

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