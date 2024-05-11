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        Trabzon'da fırtına nedeniyle 35 olay meydana geldi

        Trabzon Büyükşehir Belediyesi ekipleri fırtınanın yol açtığı 35 olaya müdahale etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.05.2024 - 23:33 Güncelleme: 11.05.2024 - 23:33
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        Trabzon'da fırtına nedeniyle 35 olay meydana geldi
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        Trabzon Büyükşehir Belediyesi ekipleri fırtınanın yol açtığı 35 olaya müdahale etti.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, fırtına dolayısıyla meydana gelen yangın, ağaç devrilmesi, çatı uçması ve mahsur kalma gibi olaylara İtfaiye Dairesi Başkanlığı ile Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekiplerince müdahale edildiği belirtildi.

        Ekiplerin anında müdahalesiyle yaşanması muhtemel tehlikelerin önüne geçtiğinin altı çizilen açıklamada, "İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekiplerimiz 24, Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ekiplerimiz 11 olmak üzere 35 olaya müdahale edildi. Ekiplerimiz, vatandaşların can ve mal güvenliğini korumak için büyük gayret gösterdi." ifadeleri kullanıldı.

        Açıklamada, Büyükşehir Belediyesi İletişim ve Koordinasyon Merkezi Alo 153'e gelen çağrıların da ilgili birimlere yönlendirildiği kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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