Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Trabzon Büyükşehir Belediyesi personeline eğitim verildi

        Trabzon Büyükşehir Belediyesi personeline vektörle mücadele ve sahipsiz hayvanlar konusunda teknik ve uygulayıcı eğitimler verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.05.2024 - 10:43 Güncelleme: 12.05.2024 - 10:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trabzon Büyükşehir Belediyesi personeline eğitim verildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trabzon Büyükşehir Belediyesi personeline vektörle mücadele ve sahipsiz hayvanlar konusunda teknik ve uygulayıcı eğitimler verildi.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Trabzon Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı ile Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi arasında imzalanan eğitim protokolü kapsamında belediye personeline yönelik "Biyosidal Ürün Uygulayıcı Eğitimi" konusunda online eğitim düzenlendi.

        Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ender Yarsan, vektörle mücadele kapsamında kullanılan ilaçların zehir niteliğinde ve son derece güçlü maddeler olduğunu belirterek, "Bu tür kimyasalların kullanılması noktasında dikkatli ve bilinçli olunmalı. Çevre ve halk sağlığı açısından bu çok önemli." değerlendirmesinde bulundu.

        Trabzon Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Sebahattin Yazıcı da eğitim protokolleri ve çalışmalarını Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'in riyasetinde yürüttüklerini ifade ederek, hizmet içi eğitimin kurumsal kapasiteyi güçlendirdiğini belirtti.

        Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Farmakoloji ve Toksikoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayhan Filazi tarafından personele eğitim verildi.

        Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığına bağlı Vektörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğünden müdür, iş sağlığı ve güvenliği uzmanı, teknik personel, veteriner hekim ve uygulayıcı personelin katıldığı eğitim sonunda katılımcılara belgeleri takdim edildi.

        Öte yandan Trabzon Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı, İl Milli Eğitim Müdürlüğünce 18 ilçede belirlenen 30 okulda toplam 3 bin 105 öğrenciye vektörle mücadele ve sahipsiz hayvanlar konusunda teknik ve uygulayıcı eğitim verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kıbrıs'ta askerdeyken firar etti! Esrarengiz bir cinayete kurban gitti
        Kıbrıs'ta askerdeyken firar etti! Esrarengiz bir cinayete kurban gitti
        Ya tamam ya devam!
        Ya tamam ya devam!
        Bu bölgelere dikkat! Kritik yağış uyarısı
        Bu bölgelere dikkat! Kritik yağış uyarısı
        İşte Buruk'un 11'i
        İşte Buruk'un 11'i
        Binlerce kişi sokaklarda: Protestolar sürüyor
        Binlerce kişi sokaklarda: Protestolar sürüyor
        21 gün şekersiz beslenirsek vücudumuzda neler değişir?
        21 gün şekersiz beslenirsek vücudumuzda neler değişir?
        Hayatı 'Plajda' değişti
        Hayatı 'Plajda' değişti
        En çok kimle zaman geçiriyorsunuz?
        En çok kimle zaman geçiriyorsunuz?
        Eurovision'u kazanan ülke belli oldu
        Eurovision'u kazanan ülke belli oldu
        Bir dönemin çocuk yıldızı İBB'de çalışıyor
        Bir dönemin çocuk yıldızı İBB'de çalışıyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Eurovision'da İsrail protestoları
        Eurovision'da İsrail protestoları
        Beşiktaş'ta Dusan Alimpijevic müjdesi!
        Beşiktaş'ta Dusan Alimpijevic müjdesi!
        Demiral'dan Fenerbahçe itirafı!
        Demiral'dan Fenerbahçe itirafı!
        İsrail saldırıları genişletti
        İsrail saldırıları genişletti
        CHP israf genelgesini yayınladı
        CHP israf genelgesini yayınladı
        "ABD'den İsrail'e hassas istihbarat vaadi"
        "ABD'den İsrail'e hassas istihbarat vaadi"
        Arda Güler attı, Real Madrid farklı kazandı!
        Arda Güler attı, Real Madrid farklı kazandı!
        "Dursun Özbek ile peşkeş yan yana gelemez"
        "Dursun Özbek ile peşkeş yan yana gelemez"
        Bu 10 alışkanlık beyne zarar veriyor olabilir!
        Bu 10 alışkanlık beyne zarar veriyor olabilir!

        Benzer Haberler

        Turizm göllerinde 'iklim krizi' ile yok olma tehlikesi
        Turizm göllerinde 'iklim krizi' ile yok olma tehlikesi
        Trabzon'da fırtına nedeniyle 35 olay meydana geldi
        Trabzon'da fırtına nedeniyle 35 olay meydana geldi
        Trabzonspor, İstanbulspor maçına hazır
        Trabzonspor, İstanbulspor maçına hazır
        AK Parti Trabzon milletvekillerinden Şalpazarı ilçesine ziyaret
        AK Parti Trabzon milletvekillerinden Şalpazarı ilçesine ziyaret
        Türkiye Erkekler Bölgesel Basketbol Ligi
        Türkiye Erkekler Bölgesel Basketbol Ligi
        Kuzey Makedonya'nın Ankara Büyükelçisi Manasijevski'den KTÜ'ye ziyaret
        Kuzey Makedonya'nın Ankara Büyükelçisi Manasijevski'den KTÜ'ye ziyaret