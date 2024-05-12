Trabzon Büyükşehir Belediyesi personeline eğitim verildi

Trabzon Büyükşehir Belediyesi personeline vektörle mücadele ve sahipsiz hayvanlar konusunda teknik ve uygulayıcı eğitimler verildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Trabzon Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı ile Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi arasında imzalanan eğitim protokolü kapsamında belediye personeline yönelik "Biyosidal Ürün Uygulayıcı Eğitimi" konusunda online eğitim düzenlendi.

Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ender Yarsan, vektörle mücadele kapsamında kullanılan ilaçların zehir niteliğinde ve son derece güçlü maddeler olduğunu belirterek, "Bu tür kimyasalların kullanılması noktasında dikkatli ve bilinçli olunmalı. Çevre ve halk sağlığı açısından bu çok önemli." değerlendirmesinde bulundu.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Sebahattin Yazıcı da eğitim protokolleri ve çalışmalarını Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'in riyasetinde yürüttüklerini ifade ederek, hizmet içi eğitimin kurumsal kapasiteyi güçlendirdiğini belirtti. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Farmakoloji ve Toksikoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayhan Filazi tarafından personele eğitim verildi. Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığına bağlı Vektörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğünden müdür, iş sağlığı ve güvenliği uzmanı, teknik personel, veteriner hekim ve uygulayıcı personelin katıldığı eğitim sonunda katılımcılara belgeleri takdim edildi.