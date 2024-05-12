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        Doğu Karadeniz'de besicilerin yaylalara göçü sürüyor

        Doğu Karadeniz'de besicilerin havaların ısınmaya başlamasıyla yaylalara göçü devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.05.2024 - 12:58 Güncelleme: 12.05.2024 - 12:58
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        Doğu Karadeniz'de besicilerin yaylalara göçü sürüyor
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        Doğu Karadeniz'de besicilerin havaların ısınmaya başlamasıyla yaylalara göçü devam ediyor.

        Trabzon'un Vakfıkebir ilçesine bağlı Karatepe Mahallesi'nde yaşayan Ali Sağlam, Erkan ve Soner Tanrıkulu, küçükbaş hayvanlarıyla yüksek kesimli yaylalara yürüyerek gidiyor.

        Ali Sağlam, AA muhabirine, Vakfıkebir'den yola çıkarak Tonya'nın Erikbeli Yaylası ile Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinin Özkürtün beldesi, Güvende, Kazıkbeli ve Gavurdağı yaylalarına doğru yolculuklarının başladığını söyledi.

        Yolculuğun 4 gün süreceğini belirten Sağlam, "2 gündür yoldayız, 2 gün daha devam edeceğiz. Koyunumuz binin üzerinde, Allah çok versin. 600-700 kuzumuz var. Allah nasip ederse sonbaharda geri döneceğiz. Her sene bu yolu yaya gidip yaya dönüyoruz." diye konuştu.

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