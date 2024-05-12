Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Genç, Anneler Günü etkinliklerine katıldı

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Tarihi Avrasya Pazarı Derneği ve Büyükşehir Belediyesi Spor Daire Başkanlığının Anneler Günü dolayısıyla düzenlediği etkinliklere katıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Özdemir Bayraktar Bilim Merkezi'ndeki programa katılan Genç, Anneler Günü'nü kutladığı kadınlara karanfil dağıttı.

Genç, planetaryum, tasarım, teknoloji, doğa bilimleri, matematik ve astronomi, havacılık ve uzay atölyelerini gezerek burada eğitim gören öğrenciler ve anneleriyle sohbet etti.

Öğrencilerin başarılarına tanıklık etmek ve annelerini onurlandırmak adına bilim merkezini ziyaret ettiğini belirten Genç, "Çocuklarımızın eğitimine ve gelişimine katkı sağlayan bilim merkezimiz, onların geleceği için önemli birer kaynaktır. Annelerimizin desteği ve özverisi olmadan, çocuklarımızın bu başarıları elde etmeleri mümkün olmazdı. Bu vesileyle tüm annelerimizin Anneler Günü'nü en içten duygularımla kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Genç, Tarihi Avrasya Pazarı'na da geçerek, anneler ve dernek yöneticileriyle bir araya geldi.