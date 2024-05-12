Doğu Karadeniz'de yayla şenlikleri başladı

Doğu Karadeniz'de havaların ısınmasıyla düzenlenen yayla şenliklerinin ilki olarak bilinen 29. Şalpazarı Acısu Hıdırellez Kültür ve Bahar Bayramı Şenliği, Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde gerçekleştirildi.

İlçenin Çimenli ile Ağasar mahalleleri arasında bulunan Acısu mevkisinde düzenlenen şenlikte çoğunluğu yöresel kıyafetler giyen vatandaşlar, yöresel sanatçıların kemençe eşliğinde söylediği türkülerle horon oynayıp eğlendi.

Bazı vatandaşların Ağasar Deresi kenarında ailece piknik yaptığı şenlik, yağışa karşın yüksek katılımla gerçekleştirildi.

Şenliğe katılan AK Parti Trabzon Milletvekili Vehbi Koç, Anneler Günü dolayısıyla şehit annesi Kezban Al'a çiçek sundu.

Türk milletinin bu topraklarda özgür, bağımsız ve başı dik olarak yaşayabilmesi için şehitler verdiğini aktaran Koç, şöyle konuştu:

"Anamızın Allah acısını dindirsin. Acınız acımızdır. Biz bunun farkındayız. Rabbim bizlere yardım eylesin, kafirin şerrinden muhafaza eylesin, bir ve beraber eylesin. Bir şeyi aklımızdan hiç çıkarmayalım. İnsanoğlu var olduğu sürece hak ve batılın kavgası devam edecektir. Zalim İsrail'in yaptıklarını görüyorsunuz, değil mi? 'Bu devirde böyle bir zulüm olur mu?' diyoruz. Böyle bir soykırım olur mu?"