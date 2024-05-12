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        Doğu Karadeniz'de yayla şenlikleri başladı

        Doğu Karadeniz'de havaların ısınmasıyla düzenlenen yayla şenliklerinin ilki olarak bilinen 29. Şalpazarı Acısu Hıdırellez Kültür ve Bahar Bayramı Şenliği, Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.05.2024 - 17:00 Güncelleme: 12.05.2024 - 17:00
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        Doğu Karadeniz'de yayla şenlikleri başladı
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        Doğu Karadeniz'de havaların ısınmasıyla düzenlenen yayla şenliklerinin ilki olarak bilinen 29. Şalpazarı Acısu Hıdırellez Kültür ve Bahar Bayramı Şenliği, Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde gerçekleştirildi.

        İlçenin Çimenli ile Ağasar mahalleleri arasında bulunan Acısu mevkisinde düzenlenen şenlikte çoğunluğu yöresel kıyafetler giyen vatandaşlar, yöresel sanatçıların kemençe eşliğinde söylediği türkülerle horon oynayıp eğlendi.

        Bazı vatandaşların Ağasar Deresi kenarında ailece piknik yaptığı şenlik, yağışa karşın yüksek katılımla gerçekleştirildi.

        Şenliğe katılan AK Parti Trabzon Milletvekili Vehbi Koç, Anneler Günü dolayısıyla şehit annesi Kezban Al'a çiçek sundu.

        Türk milletinin bu topraklarda özgür, bağımsız ve başı dik olarak yaşayabilmesi için şehitler verdiğini aktaran Koç, şöyle konuştu:

        "Anamızın Allah acısını dindirsin. Acınız acımızdır. Biz bunun farkındayız. Rabbim bizlere yardım eylesin, kafirin şerrinden muhafaza eylesin, bir ve beraber eylesin. Bir şeyi aklımızdan hiç çıkarmayalım. İnsanoğlu var olduğu sürece hak ve batılın kavgası devam edecektir. Zalim İsrail'in yaptıklarını görüyorsunuz, değil mi? 'Bu devirde böyle bir zulüm olur mu?' diyoruz. Böyle bir soykırım olur mu?"

        Şalpazarı Belediye Başkanı Refik Kurukız ise Hıdırellez'in Orta Asya'dan bugüne kadar kıyafet, gelenek ve göreneklerde yer alan bir kültür parçası olduğunu söyledi.

        İnsanların birlik ve beraberliğini devam ettirebilmesi için etkinliği düzenlediklerine işaret eden Kurukız, "Bizim amacımız kemençe çalıp horon oynamak değil. Bizim amacımız ilçenin yöneticileri olarak kültürüne destek olmaktır. Burada İstanbul'dan ve gurbetten gelen insanlar var. Amacımız birliğimiz, beraberliğimizdir." ifadesini kullandı.

        Şenliğe Vali Aziz Yıldırım, Şalpazarı Kaymakamı Semih Memiş de katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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