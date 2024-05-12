Trabzonspor-İstanbulspor maçından notlar

Trabzonspor Kulübü de anneler gününü kutlayarak, "Dillerimiz farklı olsa da duygularımız aynı! Tüm annelerimizin günü kutlu olsun" ifadelerine yer verdi.

Trabzonsporlu futbolcular maç öncesi ısınma hareketlerine, her futbolcunun kendi dilinde, "Anne seni seviyorum" yazılı anneler günü mesajıyla çıktı.

Bordo-mavili takımda Berat Özdemir'in yanı sıra sakatlıkları bulunan Hüseyin Türkmen ve Trezeguet ile Filip Benkoviç, maç kadrosunda yer almadı.

Teknik direktör Abdullah Avcı, cezalı Berat Özdemir'in yokluğunda Nicolas Pepe'ye ilk 11'de şans vererek zorunlu olarak değişiklik yaptı.

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