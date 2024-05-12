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        Trabzonspor-İstanbulspor maçından notlar

        Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında İstanbulspor'u ağırlayan Trabzonspor, hafta içi Ziraat Türkiye Kupası'nda VavaCars Fatih Karagümrük'ü 4-0 yenerek finale yükseldiği karşılaşmanın 11'ine göre tek değişiklikle sahaya çıktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.05.2024 - 19:12 Güncelleme: 12.05.2024 - 19:12
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        Trabzonspor-İstanbulspor maçından notlar
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        Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında İstanbulspor'u ağırlayan Trabzonspor, hafta içi Ziraat Türkiye Kupası'nda VavaCars Fatih Karagümrük'ü 4-0 yenerek finale yükseldiği karşılaşmanın 11'ine göre tek değişiklikle sahaya çıktı.

        Teknik direktör Abdullah Avcı, cezalı Berat Özdemir'in yokluğunda Nicolas Pepe'ye ilk 11'de şans vererek zorunlu olarak değişiklik yaptı.

        Bordo-mavili takımda Berat Özdemir'in yanı sıra sakatlıkları bulunan Hüseyin Türkmen ve Trezeguet ile Filip Benkoviç, maç kadrosunda yer almadı.

        - Bordo-mavili taraftarlar izleyemedi

        Trabzonspor, ligin 30. haftasında Fenerbahçe ile oynadığı maçta aldığı 4 maçlık seyircisiz oynama cezası nedeniyle taraftar desteğini arkasında bulamadı.

        Cezasının ilkini EMS Yapı Sivaspor, ikincisini Gaziantep FK maçında çeken bordo-mavililer, üçüncü seyircisiz karşılaşmasını oynadı.

        İstanbulspor'a ayrılan tribünlerde ise az sayıda sarı-siyahlı taraftar yer aldı.

        - Anneler günü kutlaması

        Trabzonsporlu futbolcular maç öncesi ısınma hareketlerine, her futbolcunun kendi dilinde, "Anne seni seviyorum" yazılı anneler günü mesajıyla çıktı.

        Trabzonspor Kulübü de anneler gününü kutlayarak, "Dillerimiz farklı olsa da duygularımız aynı! Tüm annelerimizin günü kutlu olsun" ifadelerine yer verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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