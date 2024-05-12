Futbol: Trendyol Süper Lig
Stat:PaparaPark
Hakemler: Emre Kargın, Cevdet Kömürcüoğlu, Hüseyin Aylak
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Meunier, Mendy, Denswil, Eren Elmalı, Umut Güneş, Bardhi, Pepe, Visca, Fountas, Onuachu
İstanbulspor: Mücahit Serbest, Duhaney, Mehmet Yeşil, Okan Erdoğan, Coly, Ali Yaşar, Vorobjovas, Loshaj, Mamadou, Sambissa, Jackson
Goller: Dk. 6 ve 7 Onuachu (Trabzonspor)
TRABZON
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