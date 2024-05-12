Trabzon'da iş yerinde çıkan yangın söndürüldü
Trabzon'un Ortahisar ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangın söndürüldü.
Trabzon'un Ortahisar ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangın söndürüldü.
İskenderpaşa Mahallesi Sümer Sokak'taki bir iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye polis, Trabzon Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ile 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle büyümeden söndürülen yangında 2 itfaiye eri dumandan etkilendi.
112 Acil Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan itfaiye erleri, Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tedavi altına alınan 2 itfaiye erinin, genel sağlık durumlarının iyi olduğu, oksijen tedavisi yapıldığı öğrenildi.
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