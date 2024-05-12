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        Trabzon'da iş yerinde çıkan yangın söndürüldü

        Trabzon'un Ortahisar ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.05.2024 - 21:03 Güncelleme: 12.05.2024 - 21:03
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        Trabzon'da iş yerinde çıkan yangın söndürüldü
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        Trabzon'un Ortahisar ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangın söndürüldü.

        İskenderpaşa Mahallesi Sümer Sokak'taki bir iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye polis, Trabzon Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ile 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle büyümeden söndürülen yangında 2 itfaiye eri dumandan etkilendi.

        112 Acil Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan itfaiye erleri, Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Tedavi altına alınan 2 itfaiye erinin, genel sağlık durumlarının iyi olduğu, oksijen tedavisi yapıldığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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