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        Trabzon'da av tüfeğiyle başından vurulan kişi öldü

        Trabzon'un Akçaabat ilçesinde av tüfeğiyle başından vurulan kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.05.2024 - 22:21 Güncelleme: 12.05.2024 - 22:21
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        Trabzon'da av tüfeğiyle başından vurulan kişi öldü
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        Trabzon'un Akçaabat ilçesinde av tüfeğiyle başından vurulan kişi hayatını kaybetti.

        İlçeye bağlı Akpınar Mahallesi'nde 28 yaşındaki Özgür Bıyıklı, kimliği henüz belirlenemeyen kişi tarafından av tüfeğiyle başından vuruldu.

        İhbar üzerine bölgeye jandarma ile 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerce yapılan kontrollerde, Bıyıklı'nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

        Jandarma ekiplerince kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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