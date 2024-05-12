Trabzon'da av tüfeğiyle başından vurulan kişi öldü
Trabzon'un Akçaabat ilçesinde av tüfeğiyle başından vurulan kişi hayatını kaybetti.
Trabzon'un Akçaabat ilçesinde av tüfeğiyle başından vurulan kişi hayatını kaybetti.
İlçeye bağlı Akpınar Mahallesi'nde 28 yaşındaki Özgür Bıyıklı, kimliği henüz belirlenemeyen kişi tarafından av tüfeğiyle başından vuruldu.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ile 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce yapılan kontrollerde, Bıyıklı'nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Jandarma ekiplerince kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.
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