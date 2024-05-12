Trabzonspor-İstanbulspor maçının ardından

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında konuk ettiği İstanbulspor'u 3-0 yenen Trabzonspor'un defans oyuncusu Thomas Meunier, takımda kendini oldukça iyi hissettiğini ve mutlu olduğunu söyledi.

Meunier, Papara Park'ta oynanan maçın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, ilk dakikalarda odaklanma sorunu yaşadıklarını belirtti.

İyi oyunlarından uzak bir maç çıkarttıklarını vurgulayan Meunier, "Bu maçta tamamen tatmin olduğumu söyleyemem. Çünkü çok hata yaptık. İlk dakikalarda odaklanma konusunda sıkıntı yaşadık. Günün sonunda 3-0'lık bir skor var. Bizim adımıza önemli galibiyet. Çok daha iyi olabilirdi. Hep daha iyisini istiyoruz. Önümüzdeki hafta RAMS Başakşehir maçımız var. Üçüncülüğü korumak istiyoruz. Önümüzdeki hafta alacağımız puan veya puanlarla 3'üncülüğü koruyabiliriz." değerlendirmesinde bulundu.