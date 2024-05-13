Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Türk çayının 4 aylık ihracatı 10,4 milyon doları aştı

        Türkiye'nin Ocak-Nisan 2024 döneminde yapılan çay ihracatı 10 milyon 461 bin 225 dolara ulaştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.05.2024 - 11:35 Güncelleme: 13.05.2024 - 11:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Türk çayının 4 aylık ihracatı 10,4 milyon doları aştı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Türkiye'nin Ocak-Nisan 2024 döneminde yapılan çay ihracatı 10 milyon 461 bin 225 dolara ulaştı.

        Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Çay Sektör Komitesi Başkanı Şaban Turgut, AA muhabirine, yılın 4 ayında Türkiye'den 102 ülke, özerk ve serbest bölgeye çay satıldığını söyledi.

        Söz konusu dönemde 2 bin 219 ton çay ihraç edilerek 10 milyon 461 bin 225 dolar gelir sağlandığını belirten Turgut, Belçika, Birleşik Krallık ve ABD'nin en fazla dış satım yapılan 3 ülke olduğunu aktardı.

        Turgut, bu dönem Belçika'ya 4 milyon 578 bin 120 dolarlık çay satıldığını ifade ederek, Belçika'yı 1 milyon 260 bin 479 dolarla Birleşik Krallık, 803 bin 712 dolarla ABD'nin takip ettiğini kaydetti.

        Söz konusu dönemde ihracat yapılan ülke çeşitliliğinin arttığına işaret eden Turgut, geçen yılın aynı döneminden farklı Yunanistan, Moritanya, Hırvatistan, Dubai, Kamerun, Polonya, Tunus, Mısır, Güney Sudan, Yeni Zelenda, Burundi, Brezilya, Orta Afrika Cumhuriyeti, Venezuela, Ekvator Ginesi, Burkina Faso, Küba, Cibuti, Kamboçya ve Slovenya'ya da bu dönem çay satıldığını kaydetti.

        Turgut, Türk çayının yurt dışı pazarlarda bilinirliğinin giderek arttığına dikkati çekerek, bu durumun ilerleyen günlerde ihracata pozitif yansıyacağını sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kamuda tasarruf paketi açıklandı
        Kamuda tasarruf paketi açıklandı
        Komiser yardımcısı eşini ve 2 çocuğunu öldürdü!
        Komiser yardımcısı eşini ve 2 çocuğunu öldürdü!
        Zirek Kardeşler ve Alabaylar'a operasyon: Gözaltına alınanlar arasında polisler de var
        Zirek Kardeşler ve Alabaylar'a operasyon: Gözaltına alınanlar arasında polisler de var
        "Stres yaşamıyor, dizleri titremiyor"
        "Stres yaşamıyor, dizleri titremiyor"
        Bir kedi katili için daha hapis cezası!
        Bir kedi katili için daha hapis cezası!
        İlk üç ayda cari açık yüzde 56 düştü
        İlk üç ayda cari açık yüzde 56 düştü
        "Evlilikten çok daha güzel şey yaşıyoruz"
        "Evlilikten çok daha güzel şey yaşıyoruz"
        Motosikletini yayaların üzerine sürdü!
        Motosikletini yayaların üzerine sürdü!
        "Matematik bitti sıra fiziğin bile ötesinde"
        "Matematik bitti sıra fiziğin bile ötesinde"
        Hamile kadını öldüren magandanın 'gelenek' pişmanlığı!
        Hamile kadını öldüren magandanın 'gelenek' pişmanlığı!
        Düşme hattı yanıyor!
        Düşme hattı yanıyor!
        Putin'in 'ekonomist' Savunma Bakanı neden atandı?
        Putin'in 'ekonomist' Savunma Bakanı neden atandı?
        Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin tarihi belli oldu!
        Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin tarihi belli oldu!
        Hangi emekliler emlak vergisi ödemez?
        Hangi emekliler emlak vergisi ödemez?
        Yasa tasarısı öfkesi: Gürcistan'da gösteriler sürüyor!
        Yasa tasarısı öfkesi: Gürcistan'da gösteriler sürüyor!
        Üniversiteli motokuryenin ardından dram çıktı!
        Üniversiteli motokuryenin ardından dram çıktı!
        Vasiyetini açıkladı
        Vasiyetini açıkladı
        Twitter'ın kurucusundan Bitcoin tahmini
        Twitter'ın kurucusundan Bitcoin tahmini
        Nasıl sağlıklı kilo alınabilir? İşte 7 etkili yöntem!
        Nasıl sağlıklı kilo alınabilir? İşte 7 etkili yöntem!
        Mehmet Uçum'dan yeni anayasa mesajı: Anayasa yapma yetkisi TBMM ama tartışma yeri Meclis ile sınırlı değil
        Mehmet Uçum'dan yeni anayasa mesajı: Anayasa yapma yetkisi TBMM ama tartışma yeri Meclis ile sınırlı değil

        Benzer Haberler

        Trabzon'da 1 kişinin öldüğü silahlı kavga kamerada
        Trabzon'da 1 kişinin öldüğü silahlı kavga kamerada
        Trabzonspor-İstanbulspor maçının ardından
        Trabzonspor-İstanbulspor maçının ardından
        Trabzon'da av tüfeğiyle başından vurulan kişi öldü
        Trabzon'da av tüfeğiyle başından vurulan kişi öldü
        Trabzonspor - İstanbulspor: 3-0
        Trabzonspor - İstanbulspor: 3-0
        Trabzon'da iş yerinde çıkan yangın söndürüldü
        Trabzon'da iş yerinde çıkan yangın söndürüldü
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Futbol: Trendyol Süper Lig