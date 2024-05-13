"Engelsiz Trabzon" paneli gerçekleştirildi

Trabzon Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Muharrem Çimşit de Büyükşehir Belediyesinin engelsiz kent kapsamında yaptığı çalışmalar hakkında bilgilendirmede bulundu.

"Gerek özel eğitim meslek liselerimizde gerekse halk eğitim merkezlerimizin usta öğreticileri ve öğretmenlerinin yardımlarıyla özel gereksinimli bireylerin meslek edinmesi noktasında çalışmalarımız devam etmekte. Meslek edinme kurslarımız amacına uygun hizmet etmektedir. Amacımız özel gereksinimli bireylere istihdam alanı oluşturmak, onların toplumun bütünleşmelerine iş gücüne katılmalarına olanak sağlamaktır."

Özel eğitim gereksinimi duyan tüm öğrencilere akranlarıyla ayrışmadan, izole edilmeden, kapsayıcı ve eşit hizmetler sunma noktasında çalıştıklarını vurgulayan Karakaş, şunları kaydetti:

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