Trabzon'da kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, kaçakçılıkla mücadele kapsamında yapılan operasyonda, gümrük kaçağı 103 elektronik sigara, 55 puro, 400 sigara ile 22 sigara tütünü ve 21 kutu makaron ele geçirdi.

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