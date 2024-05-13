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        Medikal cihaz üretiminde KTÜ ile TTSO arasında işbirliği başlatıldı

        Trabzon'da medikal cihaz üretimi altyapısının kurulması ve geliştirilmesi amacıyla Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) ile Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) arasında işbirliği başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.05.2024 - 14:15 Güncelleme: 13.05.2024 - 14:15
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        Medikal cihaz üretiminde KTÜ ile TTSO arasında işbirliği başlatıldı
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        Trabzon'da medikal cihaz üretimi altyapısının kurulması ve geliştirilmesi amacıyla Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) ile Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) arasında işbirliği başlatıldı.

        TTSO'dan yapılan açıklamaya göre, TTSO Başkanı Yardımcısı Ahmet Kazaz ve yönetim kurulu üyesi Cesur Gerigelmez, KTÜ Medikal Cihaz Tasarım ve Üretim Uygulama ve Araştırma Merkezi (METAM) Müdürü Doç. Dr. Mustafa Aslan ve KTÜ Farabi Hastanesi Başhekim Yardımcısı Prof. Dr. Abdülkadir Gündüz ile Sağlık, Medikal ve Tıbbi Cihaz Fuarı'na (EXPOMED) katıldı.

        TTSO Başkan Yardımcısı Kazaz, Teknoloji ve Endüstri Komisyonu çatısı altında çeşitli çalışmalar yürüttüklerine işaret ederek, "Komisyonumuz, teknoloji ve endüstri alanındaki firmalara inceleme ziyaretlerinde bulunmuştur. Ayrıca yenilikçi fikirlerin takip edilmesi ve hayata geçirilmesi noktasında KTÜ Teknoloji Transfer Merkezi ile çalışmalar yürütülmektedir. Bunun yanı sıra KTÜ METAM ile proje hazırlığı içindeyiz." ifadesini kullandı.

        Kazaz, TTSO, METAM, DOKA VE KTÜ işbirliğinde hazırlanan ve Bakanlık desteğine sunulacak projeyle medikal cihaz tasarımı ve kişiye özel implantlar konusunda şehrin altyapısının geliştirilmesinin amaçlandığını kaydetti.

        Heyetin ayrıca fuarda İstanbul Sağlık Üniversitesi Kümelenmesi Derneği (İSEK) Başkanı Prof. Dr. Cengizhan Öztürk ve ilgililer ile sağlık endüstrisinin mevcut durumu ve geleceğiyle ilgili değerlendirmeler yaptığı bildirildi.

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