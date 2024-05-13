Trabzon'da Yeşil Yol Projesi'nde yayla yollarının yapımı için protokol imzalandı

Yeşil Yol Projesi kapsamında Trabzon Büyükşehir Belediyesi ile Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi (DOKAP) arasında protokol imzalandı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ile DOKAP Başkanı Hakan Gültekin'in katılımıyla düzenlenen imza töreninde, Kadıralak ve Şolma yayla yollarının yapımı için destek verilmesinin kararlaştırıldığı belirtildi.

Yol yapım projelerinde 47 milyon liralık destek verilmesinin kararlaştırıldığı, ziyaretçilerin Yeşil Yol Projesi’nin tamamlanmasıyla birlikte konforlu ve güvenli ulaşım sağlamalarının hedeflendiği aktarılan açıklamada, Başkan Genç'in değerlendirmelerine de yer verildi.

Genç, bölge turizminde ulaşıma katkı sağlanması adına Yeşil Yol Projesi olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti: "DOKAP'ımız daha önceki dönemde de sadece Yeşil Yol ile değil, bölgenin kalkınmasına dönük turizme yönelik projelere destek noktasında çok önemli katkılar sağlamıştır. Bunun için başta bu iradenin sahibi, ülkemizin her metrekaresine hizmet anlayışına sahip Cumhurbaşkanımıza, bakanlığımıza ve DOKAP'ımıza çok teşekkür ediyorum. Yine Yeşil Yol kapsamında bu dönem uygulanacak yatırımlar için tamamı hibe olması kaydıyla 47 milyonluk çalışmanın imzasını atıyoruz. Şehrimize ve bölgemize hayırlı olsun diyorum."