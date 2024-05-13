Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Trabzon'da Yeşil Yol Projesi'nde yayla yollarının yapımı için protokol imzalandı

        Yeşil Yol Projesi kapsamında Trabzon Büyükşehir Belediyesi ile Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi (DOKAP) arasında protokol imzalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.05.2024 - 14:44 Güncelleme: 13.05.2024 - 14:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trabzon'da Yeşil Yol Projesi'nde yayla yollarının yapımı için protokol imzalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Yeşil Yol Projesi kapsamında Trabzon Büyükşehir Belediyesi ile Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi (DOKAP) arasında protokol imzalandı.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ile DOKAP Başkanı Hakan Gültekin'in katılımıyla düzenlenen imza töreninde, Kadıralak ve Şolma yayla yollarının yapımı için destek verilmesinin kararlaştırıldığı belirtildi.

        Yol yapım projelerinde 47 milyon liralık destek verilmesinin kararlaştırıldığı, ziyaretçilerin Yeşil Yol Projesi’nin tamamlanmasıyla birlikte konforlu ve güvenli ulaşım sağlamalarının hedeflendiği aktarılan açıklamada, Başkan Genç'in değerlendirmelerine de yer verildi.

        Genç, bölge turizminde ulaşıma katkı sağlanması adına Yeşil Yol Projesi olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

        "DOKAP'ımız daha önceki dönemde de sadece Yeşil Yol ile değil, bölgenin kalkınmasına dönük turizme yönelik projelere destek noktasında çok önemli katkılar sağlamıştır. Bunun için başta bu iradenin sahibi, ülkemizin her metrekaresine hizmet anlayışına sahip Cumhurbaşkanımıza, bakanlığımıza ve DOKAP'ımıza çok teşekkür ediyorum. Yine Yeşil Yol kapsamında bu dönem uygulanacak yatırımlar için tamamı hibe olması kaydıyla 47 milyonluk çalışmanın imzasını atıyoruz. Şehrimize ve bölgemize hayırlı olsun diyorum."

        DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Gültekin ise nitelikli turizm yapılması için destinasyonlar ve Yeşil Yol kapsamında destekleri olduğunu belirterek, "Bölgemizde turizm hareketliliğinde Trabzon önemli bir nokta ve merkez konumunda. Trabzon'un gelişmesi ve büyümesi bölge için önem arz ediyor. Bu projenin sahada uygulanışında bundan sonra da desteklerimiz ve katkılarımız olacak. Bu protokolün Trabzon'umuza, bölgemize ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Karı koca çifti vurmuş kadın ölmüştü! İşte saldırının nedeni!
        Karı koca çifti vurmuş kadın ölmüştü! İşte saldırının nedeni!
        “Silo İşçisi” literatüre giriyor
        “Silo İşçisi” literatüre giriyor
        Dünyaca ünlü müzenin müdürüne İstanbul'da kelepçe!
        Dünyaca ünlü müzenin müdürüne İstanbul'da kelepçe!
        Kamuda tasarruf paketi açıklandı
        Kamuda tasarruf paketi açıklandı
        Ancelotti'nin planlarını değiştirdi!
        Ancelotti'nin planlarını değiştirdi!
        Tam yerinde tam zamanında, tarihin doğru tarafında durabilenler: İçerdeki ‘öteki’ler
        Tam yerinde tam zamanında, tarihin doğru tarafında durabilenler: İçerdeki ‘öteki’ler
        Yerine ikizini mi oynattı?
        Yerine ikizini mi oynattı?
        "Stres yaşamıyor, dizleri titremiyor"
        "Stres yaşamıyor, dizleri titremiyor"
        Uzmanlar, HABERTÜRK'e anlattı... Korhan Berzeg'in ölümündeki sır perdeleri!
        Uzmanlar, HABERTÜRK'e anlattı... Korhan Berzeg'in ölümündeki sır perdeleri!
        Z kuşağı neden botoks yaptırıyor?
        Z kuşağı neden botoks yaptırıyor?
        "Evlilikten çok daha güzel şey yaşıyoruz"
        "Evlilikten çok daha güzel şey yaşıyoruz"
        Zirek Kardeşler ve Alabaylar'a operasyon: Gözaltına alınanlar arasında polisler de var
        Zirek Kardeşler ve Alabaylar'a operasyon: Gözaltına alınanlar arasında polisler de var
        "Matematik bitti sıra fiziğin bile ötesinde"
        "Matematik bitti sıra fiziğin bile ötesinde"
        Hangi emekliler emlak vergisi ödemez?
        Hangi emekliler emlak vergisi ödemez?
        Twitter'ın kurucusundan Bitcoin tahmini
        Twitter'ın kurucusundan Bitcoin tahmini
        Komiser yardımcısı eşini ve 2 çocuğunu öldürdü!
        Komiser yardımcısı eşini ve 2 çocuğunu öldürdü!
        Vasiyetini açıkladı
        Vasiyetini açıkladı
        İlk üç ayda cari açık yüzde 56 düştü
        İlk üç ayda cari açık yüzde 56 düştü
        Yasa tasarısı öfkesi: Gürcistan'da gösteriler sürüyor!
        Yasa tasarısı öfkesi: Gürcistan'da gösteriler sürüyor!
        Mehmet Uçum'dan yeni anayasa mesajı: Anayasa yapma yetkisi TBMM ama tartışma yeri Meclis ile sınırlı değil
        Mehmet Uçum'dan yeni anayasa mesajı: Anayasa yapma yetkisi TBMM ama tartışma yeri Meclis ile sınırlı değil

        Benzer Haberler

        Akçaabat'ta 4. Çocuk Tiyatroları Şenliği sona erdi
        Akçaabat'ta 4. Çocuk Tiyatroları Şenliği sona erdi
        Medikal cihaz üretiminde KTÜ ile TTSO arasında işbirliği başlatıldı
        Medikal cihaz üretiminde KTÜ ile TTSO arasında işbirliği başlatıldı
        Trabzon'da kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı
        Trabzon'da kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı
        Trabzon'da silah kaçakçılığı operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
        Trabzon'da silah kaçakçılığı operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
        Tuğba öğretmen gelin gittiği şehirde "Trabzon Ağzı Sözlüğü" çıkardı
        Tuğba öğretmen gelin gittiği şehirde "Trabzon Ağzı Sözlüğü" çıkardı
        "Engelsiz Trabzon" paneli gerçekleştirildi
        "Engelsiz Trabzon" paneli gerçekleştirildi