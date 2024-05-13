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        Trabzon'da ihtiyaç sahipleri için geçici giyim mağazası açıldı

        Trabzon'da, ihtiyaç sahibi ailelerin yararlanması için "iyilik mağazası" açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.05.2024 - 15:57 Güncelleme: 13.05.2024 - 15:57
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        Trabzon'da ihtiyaç sahipleri için geçici giyim mağazası açıldı
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        Trabzon'da, ihtiyaç sahibi ailelerin yararlanması için "iyilik mağazası" açıldı.

        Deniz Feneri Derneği Genel Başkan Yardımcısı Coşkun Yıldız, Hacı Kasım Mahallesi'ndeki mağazanın açılışında, geçici giyim mağazasının derneğin çalışmalarından sadece biri olduğunu söyledi.

        Bir ay boyunca açık kalacak mağazanın gönüllülük esasıyla işlediği belirten Yıldız, "Mağazamızdaki ürünler hiç kullanılmamış ürünlerdir. Hep şunu söylüyoruz, bizim mağazalarımızda kasada geçmeyen bir şey var o da para. Biz orada dua bekliyoruz, onu da bize bağışta bulunanlar adına istiyoruz." dedi.

        AK Parti İl Başkanı Sezgin Mumcu ise Deniz Feneri Derneğini geçmiş yıllardan tanıdıklarını, dünyanın birçok yerinde birçok iyiliğe imza attıkları ve atmaya devam ettiklerini kaydederek, geçici giyim mağazasının hayırlı olmasını diledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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