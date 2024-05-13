Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Avrupa şampiyonu tekvandocu Furkan Ubeyde Çamoğlu'na Trabzon'da coşkulu karşılama

        Sırbistan'da düzenlenen Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda erkekler 54 kiloda altın madalya kazanan Furkan Ubeyde Çamoğlu, memleketi Trabzon'da coşkuyla karşılandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.05.2024 - 19:42 Güncelleme: 13.05.2024 - 19:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        Avrupa şampiyonu tekvandocu Furkan Ubeyde Çamoğlu'na Trabzon'da coşkulu karşılama
        ABONE OL
        ABONE OL

        Sırbistan'da düzenlenen Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda erkekler 54 kiloda altın madalya kazanan Furkan Ubeyde Çamoğlu, memleketi Trabzon'da coşkuyla karşılandı.

        Milli tekvandocu Furkan Ubeyde Çamoğlu için Trabzon Havalimanı'nda karşılama töreni düzenlendi. Çiçekler ve tezahüratlar eşliğinde karşılanan sporcuya vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

        Çamoğlu, AA muhabirine, çok mutlu ve gururlu olduğunu söyledi.

        Başarılarının devamının geleceğini vurgulayan Çamoğlu, "Allah'a şükürler olsun ki bana nasip oldu. Allah'ın izniyle bu güzel bir başlangıçtı. Daha iyi, daha güzel başarılar alacağımıza inanıyorum. Allah'ın izniyle olimpiyatlarda da başarı gelecek. Karşılama çok güzeldi, çok mutlu oldum ve bir kez daha gurur duydum." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Miçotakis ile ortak açıklama
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Miçotakis ile ortak açıklama
        50 gündür aranıyordu! Cansız bedeni bulundu
        50 gündür aranıyordu! Cansız bedeni bulundu
        Poyraz bir hafta Marmara'da!
        Poyraz bir hafta Marmara'da!
        15 yaşındaki Pelin, 9 gün sonra pes etti
        15 yaşındaki Pelin, 9 gün sonra pes etti
        Nihal Candan'ın eski sevgilisi Onur Apaydın'dan 14 sayfalık dilekçe: Örgütün işleyişini anlattı
        Nihal Candan'ın eski sevgilisi Onur Apaydın'dan 14 sayfalık dilekçe: Örgütün işleyişini anlattı
        Elektronik kelepçeyi kırdı! Oğlunun yanında öldürdü! İşte caniye istenen ceza!
        Elektronik kelepçeyi kırdı! Oğlunun yanında öldürdü! İşte caniye istenen ceza!
        1 tonluk boğa hakeme çarptı
        1 tonluk boğa hakeme çarptı
        Süper Lig'de 36. haftanın panoraması!
        Süper Lig'de 36. haftanın panoraması!
        Dünyaca ünlü müzenin müdürüne İstanbul'da kelepçe!
        Dünyaca ünlü müzenin müdürüne İstanbul'da kelepçe!
        Gazze'den Nobel adaylığına
        Gazze'den Nobel adaylığına
        Avrupa'da bu 10 şehirden hangisini seçerdiniz?
        Avrupa'da bu 10 şehirden hangisini seçerdiniz?
        Kamuda tasarruf paketi açıklandı
        Kamuda tasarruf paketi açıklandı
        Sevgilisiyle fotoğrafını paylaştı
        Sevgilisiyle fotoğrafını paylaştı
        Ancelotti'nin planlarını değiştirdi!
        Ancelotti'nin planlarını değiştirdi!
        Yaren leylek ile eşi Nazlı'dan kötü haber!
        Yaren leylek ile eşi Nazlı'dan kötü haber!
        Yerine ikizini mi oynattı?
        Yerine ikizini mi oynattı?
        "Stres yaşamıyor, dizleri titremiyor"
        "Stres yaşamıyor, dizleri titremiyor"
        Hangi emekliler emlak vergisi ödemez?
        Hangi emekliler emlak vergisi ödemez?
        Vasiyetini açıkladı
        Vasiyetini açıkladı
        “Silo İşçisi” literatüre giriyor
        “Silo İşçisi” literatüre giriyor

        Benzer Haberler

        Trabzon'da ihtiyaç sahipleri için geçici giyim mağazası açıldı
        Trabzon'da ihtiyaç sahipleri için geçici giyim mağazası açıldı
        Akçaabat Belediye Başkanı Ekim'den "Engelliler Haftası" mesajı
        Akçaabat Belediye Başkanı Ekim'den "Engelliler Haftası" mesajı
        Trabzon'da "Türkiye-Avrupa Birliği İlişkileri" kongresi düzenlenecek
        Trabzon'da "Türkiye-Avrupa Birliği İlişkileri" kongresi düzenlenecek
        Trabzon'da Yeşil Yol Projesi'nde yayla yollarının yapımı için protokol imza...
        Trabzon'da Yeşil Yol Projesi'nde yayla yollarının yapımı için protokol imza...
        Akçaabat'ta 4. Çocuk Tiyatroları Şenliği sona erdi
        Akçaabat'ta 4. Çocuk Tiyatroları Şenliği sona erdi
        Medikal cihaz üretiminde KTÜ ile TTSO arasında işbirliği başlatıldı
        Medikal cihaz üretiminde KTÜ ile TTSO arasında işbirliği başlatıldı