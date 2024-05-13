Trabzon'da "Greenpiss" adlı oyun sahnelendi

Öte yandan 2 Mayıs'ta başlayan ve 15 Mayıs'ta sona erecek festival kapsamında yarın Sivas Devlet Tiyatrosu "Gizli Bahçe'nin Bezelyesi", Ankara Devlet Tiyatrosu "Lena, Leyla ve Diğerleri" oyunlarını sahneleyecek.

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünce düzenlenen "24. Uluslararası Karadeniz Tiyatro Festivali" kapsamında, ekolojiyi, gezegenin geleceğini ve insan türünün hayatta kalmasını anlatmak için hiciv türünde yazılan oyun, sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

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