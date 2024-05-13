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        Trabzonspor Kulübünden şampiyon olan U19 takımına tebrik

        Antalya'da oynanan Süper Lig U19 Elit A Ligi finalinde Yılport Samsunspor'u 3-2 yenen Trabzonspor, şampiyon oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.05.2024 - 23:17 Güncelleme: 13.05.2024 - 23:17
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        Trabzonspor Kulübünden şampiyon olan U19 takımına tebrik
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        Antalya'da oynanan Süper Lig U19 Elit A Ligi finalinde Yılport Samsunspor'u 3-2 yenen Trabzonspor, şampiyon oldu.

        Trabzonspor Kulübünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "U19 Elit A Ligi finalinde Yılport Samsunspor'u, 1-0 geriye düştüğü karşılaşmada 3-2 mağlup ederek şampiyon olan U19 takımımızı yürekten kutlarız." ifadesine yer verildi.

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