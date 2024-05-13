Trabzonspor Kulübünden şampiyon olan U19 takımına tebrik

Trabzonspor Kulübünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "U19 Elit A Ligi finalinde Yılport Samsunspor'u, 1-0 geriye düştüğü karşılaşmada 3-2 mağlup ederek şampiyon olan U19 takımımızı yürekten kutlarız." ifadesine yer verildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.