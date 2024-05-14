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        Trabzonspor, ligde üçüncü sıradaki yerini koruma peşinde

        SELÇUK KILIÇ - Trendyol Süper Lig'de RAMS Başakşehir'in 3 puan önünde 3. sırada yer alan Trabzonspor, sıralamadaki yerini koruyarak ligi tamamlamayı hedefliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.05.2024 - 11:18 Güncelleme: 14.05.2024 - 11:18
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        Trabzonspor, ligde üçüncü sıradaki yerini koruma peşinde
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        SELÇUK KILIÇ - Trendyol Süper Lig'de RAMS Başakşehir'in 3 puan önünde 3. sırada yer alan Trabzonspor, sıralamadaki yerini koruyarak ligi tamamlamayı hedefliyor.

        Ligde 61 puanla üçüncü sırada bulunan bordo-mavililer, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde puan cetvelinde en çok bu basamakta kaldı.

        Karadeniz ekibi, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin uzak ara ilk iki sırada yer aldığı ligde, Abdullah Avcı yönetimindeki 28 maçlık dönemde 21 haftayı üçüncü sırada kapattı.

        Abdullah Avcı, ligin 8. haftasında 12 puanla 7. sırada devraldığı Trabzonspor'u 15. haftada 26 puanla üçüncü sıraya taşıdı. Karadeniz ekibi, son 22 haftanın 1'inde dördüncü, 21'inde ise üçüncü sırada yer aldı.

        - Hafta sonu üçüncülük mücadelesi

        Trabzonspor ile RAMS Başakşehir arasında hafta sonu İstanbul'da oynanacak karşılaşma, lig üçüncülüğü yolunda belirleyici olacak.

        Bordo-mavili takım, rakibini yenmesi halinde ligi üçüncü sırada bitirmeyi garantileyecek. Karşılaşmanın beraberlikle sona ermesi halinde büyük avantaj elde edecek Karadeniz ekibi, mağlup olursa dördüncü sırada son haftaya girecek, RAMS Başakşehir ise ilk kez bu sezon üçüncü sıraya yükselecek.

        İki takım arasında ligin ilk yarısında Trabzon'da oynanan karşılaşma 1-1'lik eşitlikle tamamlanmıştı.

        - Geçen sezon 6. sırada tamamlamıştı

        Trabzonspor, geçen sezon 36 hafta üzerinden oynanan ligi 57 puanla 6. sırada tamamlayarak Avrupa kupalarına katılma hakkı elde edememişti.

        Karadeniz ekibi, bu sezon ise 36 haftada 61 puan elde ederek geçen sezonki performansını geride bırakmayı başardı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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