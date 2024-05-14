Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Ortahisar Belediye Başkanı Kaya'nın çağrısından etkilenerek 2 kedi sahiplendi

        Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya'nın kazada yaralanan kediyi sahiplenmesinden etkilenen kadın, 2 kediye yuva oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.05.2024 - 12:08 Güncelleme: 14.05.2024 - 12:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ortahisar Belediye Başkanı Kaya'nın çağrısından etkilenerek 2 kedi sahiplendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya'nın kazada yaralanan kediyi sahiplenmesinden etkilenen kadın, 2 kediye yuva oldu.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Başkan Kaya'nın "Patili dost sahiplenme hareketi" çağrısından etkilenen Elif Yılmaz, Çevre ve Hayvanları Koruma Derneği (ÇEVHAYKO) aracılığıyla trafik kazasında yaralanan ve tedavisi tamamlanan 2 kediye sahip çıktı.

        Sahiplendiği kedilere "Pembe" ve "Asi" adını veren Yılmaz, çocuklarının kedi sahibi olmak istediğini ama kendisinin buna cesaret edemediğini belirterek, şunları kaydetti:

        "Çocuklarım da onları çok sevdi. Daha önceden de çok kedi istiyorlardı ben anneleri olarak cesaret edemiyordum. 'Bakamayız, sahiplenemeyiz, üstesinden gelemeyiz.' diye korkuyordum ama Ortahisar Belediye Başkanımız Ahmet Kaya sağ olsun, bizi çok cesaretlendirdi. Onun yüreklendirmesiyle ben de kedilerimi sahiplendim."

        Yılmaz, hayvan sahiplenmenin çocuklarda sorumluluk duygusunu geliştirdiğine işaret ederek, "Patili dostlarımız, çocuklarımızın psikolojik gelişimleri açısından da çok çok önemli. Onları sahiplenip sayelerinde sorumluluk edinmeyi öğreniyorlar. Onlarla bir arada yaşamayı, vicdanlı ve merhametli olmayı öğreniyorlar. Her evde patili dostlarımız olmalı." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez oldu
        Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez oldu
        Sinan Ateş'in öldürüldüğü ana ait güvenlik kamerası kaydı ortaya çıktı
        Sinan Ateş'in öldürüldüğü ana ait güvenlik kamerası kaydı ortaya çıktı
        "Yüksekten düşme" vakası dediler! Gerçek başka çıktı!
        "Yüksekten düşme" vakası dediler! Gerçek başka çıktı!
        Ayten Gökçer hayatını kaybetti
        Ayten Gökçer hayatını kaybetti
        Adem Sözüer’den İstanbul Üniversitesi’nde son ders
        Adem Sözüer’den İstanbul Üniversitesi’nde son ders
        95 yaşında! Rihanna da onu takip ediyor!
        95 yaşında! Rihanna da onu takip ediyor!
        "Ya benimsin ya da kara toprağın!"
        "Ya benimsin ya da kara toprağın!"
        Galatasaray'dan Donny van de Beek bombası!
        Galatasaray'dan Donny van de Beek bombası!
        16 yaşında hayatı karardı! Yatağa bağımlı hale geldi!
        16 yaşında hayatı karardı! Yatağa bağımlı hale geldi!
        ABD'ye güzellik kraliçesi dayanmıyor
        ABD'ye güzellik kraliçesi dayanmıyor
        EYT'den emekli oldu, 9 ay sonra iptal edildi: Aldığım maaşı faiziyle geri istediler
        EYT'den emekli oldu, 9 ay sonra iptal edildi: Aldığım maaşı faiziyle geri istediler
        2'nci Bayezid yaptırmıştı... 'Deliler Mezarlığı' kayıp!
        2'nci Bayezid yaptırmıştı... 'Deliler Mezarlığı' kayıp!
        Aile katliamında detaylar ortaya çıktı!
        Aile katliamında detaylar ortaya çıktı!
        Almanlar duyurdu: Haller ve Beşiktaş...
        Almanlar duyurdu: Haller ve Beşiktaş...
        Trump'ın eski avukatı "sus payı" davasında ifade verdi
        Trump'ın eski avukatı "sus payı" davasında ifade verdi
        Uyuma şekliniz kişiliğiniz hakkında ne söylüyor?
        Uyuma şekliniz kişiliğiniz hakkında ne söylüyor?
        Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?
        Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?
        Kupa derbiye gelecek mi?
        Kupa derbiye gelecek mi?
        27 yıldır geçilemedi
        27 yıldır geçilemedi
        GPT-4o ve mesleklerin geleceği
        GPT-4o ve mesleklerin geleceği

        Benzer Haberler

        Trabzonspor, ligde üçüncü sıradaki yerini koruma peşinde
        Trabzonspor, ligde üçüncü sıradaki yerini koruma peşinde
        Trabzonspor Kulübünden şampiyon olan U19 takımına tebrik
        Trabzonspor Kulübünden şampiyon olan U19 takımına tebrik
        Trabzon'da "Greenpiss" adlı oyun sahnelendi
        Trabzon'da "Greenpiss" adlı oyun sahnelendi
        Trabzon Büyükşehir Belediye Meclisi mayıs ayı ilk toplantısı yapıldı
        Trabzon Büyükşehir Belediye Meclisi mayıs ayı ilk toplantısı yapıldı
        Avrupa şampiyonu tekvandocu Furkan Ubeyde Çamoğlu'na Trabzon'da coşkulu kar...
        Avrupa şampiyonu tekvandocu Furkan Ubeyde Çamoğlu'na Trabzon'da coşkulu kar...
        Trabzon'da ihtiyaç sahipleri için geçici giyim mağazası açıldı
        Trabzon'da ihtiyaç sahipleri için geçici giyim mağazası açıldı