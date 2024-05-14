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        Trabzon'da 39'u hükümlü 116 aranan şahıs yakalandı

        Trabzon'da, aranan şahıslara yönelik çalışmalarda 39'u hükümlü 116 kişi yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.05.2024 - 13:11 Güncelleme: 14.05.2024 - 13:11
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        Trabzon'da 39'u hükümlü 116 aranan şahıs yakalandı
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        Trabzon'da, aranan şahıslara yönelik çalışmalarda 39'u hükümlü 116 kişi yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Doğu Karadeniz Grup Komutanlığı ekiplerince, il genelinde mayıs ayının ilk 2 haftasında aranan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonlarda, haklarında 2 ay ile 42 yıl 7 ay arasında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 39 hükümlü ile çeşitli suçlardan aranan 77 kişi yakalandı.

        İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şahıslar, cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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