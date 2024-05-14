Trabzon'da 39'u hükümlü 116 aranan şahıs yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Doğu Karadeniz Grup Komutanlığı ekiplerince, il genelinde mayıs ayının ilk 2 haftasında aranan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonlarda, haklarında 2 ay ile 42 yıl 7 ay arasında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 39 hükümlü ile çeşitli suçlardan aranan 77 kişi yakalandı.

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