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        Trabzon yaylaları mayısta beyaza büründü

        Trabzon'un yüksek kesimleri, etkili olan kar nedeniyle beyaza büründü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.05.2024 - 14:35 Güncelleme: 14.05.2024 - 14:35
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        Trabzon yaylaları mayısta beyaza büründü
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        Trabzon'un yüksek kesimleri, etkili olan kar nedeniyle beyaza büründü.

        Kentte hava sıcaklığının düştüğü son günlerde, Çaykara ilçesine bağlı Haldizen Vadisi ile Trabzon-Bayburt sınırındaki Yedigöller bölgesinde kar etkili oldu.

        Alternatif tatil arayanlara zengin florasının yanı sıra dört mevsim karlı tepeleri, sisli dağları, serin suları ve bozulmamış doğasıyla adeta görsel şölen sunan vadideki 1900 rakımlı Demirkapı Yaylası, doğanın canlandığı bahar ayında beyaz örtüyle kaplandı.

        Haldizen Dağları üzerinde yaklaşık 2 bin 740 rakımlı "Yedigöller" olarak bilinen bölgedeki Aygır Gölü, Balıklı Göl, Dipsiz Göl, İkiz Göller, Kara Göl, Sarıçiçek Gölü ile Pirömer Gölü'ne gidilen güzergaha ise kışın etkili olan ve henüz erimeyen kar nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.

        Trabzon Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kapalı yolu ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

        Öte yandan tatil için bölgeye gelen yabancı uyruklu turistler, mayıs ayında kar sürpriziyle karşılaştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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