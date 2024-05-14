Lise öğrencileri nisan yağmurundan yoğurt mayası yaptı

Trabzon'un Of ilçesindeki Şehit Ahmet Türkkan Çok Programlı Anadolu Lisesi Kütüphanecilik Kulübü üyesi öğrenciler, sosyal sorumluluk projesi kapsamında nisan yağmurundan yoğurt mayası yaptı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Kabahasanoğlu, makamında kabul ettiği öğretmen Şerife Çakır ve öğrencileri tebrik ederek başarılar diledi.

Öğretmen Çakır ve öğrencileri, daha sonra Kaymakam Yiğit Yaşar Demirer'i makamında ziyaret etti.

Demirer'e üretilen mayadan ikram eden Çakır, şunları söyledi:

"Sosyal sorumluluk projemiz gereği nisan yağmurlarının bereketinden faydalanmak ve eski bir geleneği sürdürmek için çalışma başlattık. O nedenle nisan ayında yağan yağmur sularını biriktirdik, damıttık. Sonra sütümüzü hazırlayıp içine damıtılmış yağmur suyu, azıcık zemzem katıp bereket dualarından okuduk. Bir süre sonra hazırladığımız tüm sütlerimiz mayalanmış oldu. İnşallah bu maya ile bir yıl boyunca sütlerimizi mayalayıp yoğurt yapacağız. Şimdiden afiyet olsun."

Kaymakam Demirer ise öğrencileri çalışmalarından dolayı tebrik ederek, "Çok anlamlı ve güzel bir proje. Eski geleneklerin yaşatılması ve doğal imkanların kullanılması ayrı bir güzellik. Emeği geçen öğretmenimizi ve öğrencilerimizi tebrik ediyor, başarıların devamını diliyorum." dedi.