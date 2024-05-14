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        Trabzon'da Eczacılık Günü kutlandı

        18. Bölge Trabzon Eczacı Odası Başkanı Özlem Uğurbaş Arslan, kamuda, akademide, ilaç sanayiinde ve eczanelerde güvenilir ve kolay erişilebilir ilaç hakkını savunduklarını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.05.2024 - 16:33 Güncelleme: 14.05.2024 - 16:33
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        Trabzon'da Eczacılık Günü kutlandı
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        18. Bölge Trabzon Eczacı Odası Başkanı Özlem Uğurbaş Arslan, kamuda, akademide, ilaç sanayiinde ve eczanelerde güvenilir ve kolay erişilebilir ilaç hakkını savunduklarını söyledi.

        Arslan, 14 Mayıs Eczacılık Günü dolayısıyla Trabzon Gazeteciler Cemiyeti'nde düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'de modern eczacılığın temellerini oluşturan ilk eczacılık sınıfının kurulduğu ve ilk eczacılık dersinin verildiği tarih olan 14 Mayıs 1839'dan bugüne 185 yıl geçtiğini belirtti.

        Gazze'de insanlık tarihinin en ağır, en karanlık ve en acımasız katliamlarından birinin yaşandığını vurgulayan Arslan, "Bizler insan hayatını korumayı kendisine ilke edinmiş bir mesleğin temsilcileri olarak masum sivilleri hedef alan, binlerce Filistinlinin yaşamını kaybetmesine, yaralanmasına yol açan bu saldırıları en ağır şekilde lanetliyoruz. Bir an önce uluslararası hukuka ve temel insan haklarına aykırı bu insanlık dramının sona erdirilmesi ve bölgede yeniden barış ortamının tesis edilmesi için bütün dünya ülkelerini, uluslararası kuruluşları bir kez daha, acilen göreve davet ediyoruz." dedi.

        Arslan, 50 bini aşkın meslektaşıyla 185 yıldır aklın ve bilimin yolundan şaşmadan halkın en yakın sağlık danışmanı olmaya devam ettiklerinin altını çizerek, "Kamuda, akademide, ilaç sanayiinde ve eczanelerimizde güvenilir ve kolay erişilebilir ilaç hakkını savunuyoruz. Sağlığı ve sağlıklı hayat hakkını savunuyoruz. O nedenle bu yıl ki Eczacılık Haftamızın temasını 'Eczacı varsa hayat var' olarak belirledik." diye konuştu.

        Yaşadıkları sorunları anlatan, yerli ve milli ilaç üretimi konusuna da çok önem verdiklerini belirten Arslan, şunları kaydetti:

        "İlaç yokluklarının önüne geçebilmenin yolu, her ilaca kolayca erişebilmenin yolu kapsamlı bir yerli ilaç üretiminden geçmektedir. Ertelemeden, ötelemeden hemen bugün bu hedef için elimizden ne geliyorsa hayata geçirmek durumundayız. Türk Eczacıları Birliği olarak bu konuda üzerimize düşen her görevi yerine getireceğimizi bir kez daha duyurmak istiyorum."

        Öte yandan il genelinde düzenlenen "Çocuk Gözüyle Eczacı" konulu yarışmada dereceye girenlere de odada düzenlenen törenle ödülleri verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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