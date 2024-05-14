Şampiyon olan U19 takımı Trabzon'a geldi
Antalya'da oynanan Süper Lig U19 Elit A Ligi finalinde Yılport Samsunspor'u 3-2 yenerek şampiyon olan Trabzonspor, kente geldi.
Antalya'da oynanan Süper Lig U19 Elit A Ligi finalinde Yılport Samsunspor'u 3-2 yenerek şampiyon olan Trabzonspor, kente geldi.
Bordo-mavili kulübün sitesinde yer alan açıklamada, şampiyon takımı havalimanında Asbaşkan Zeyyat Kafkas, Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Mahmut Ören ve yönetim kurulu üyelerinin karşıladığı belirtildi.
Açıklamada, Asbaşkan Kafkas'ın oyuncuları ve teknik ekibi tebrik ettiği kaydedildi.
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