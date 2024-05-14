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        Şampiyon olan U19 takımı Trabzon'a geldi

        Antalya'da oynanan Süper Lig U19 Elit A Ligi finalinde Yılport Samsunspor'u 3-2 yenerek şampiyon olan Trabzonspor, kente geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.05.2024 - 18:56 Güncelleme: 14.05.2024 - 18:56
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        Şampiyon olan U19 takımı Trabzon'a geldi
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        Antalya'da oynanan Süper Lig U19 Elit A Ligi finalinde Yılport Samsunspor'u 3-2 yenerek şampiyon olan Trabzonspor, kente geldi.

        Bordo-mavili kulübün sitesinde yer alan açıklamada, şampiyon takımı havalimanında Asbaşkan Zeyyat Kafkas, Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Mahmut Ören ve yönetim kurulu üyelerinin karşıladığı belirtildi.

        Açıklamada, Asbaşkan Kafkas'ın oyuncuları ve teknik ekibi tebrik ettiği kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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