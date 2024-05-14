Trabzonspor Divan Kurulu Başkanı Ören'den eski başkan Erdem'e ziyaret

Trabzonspor Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Mahmut Ören, eski başkanlardan Salih Erdem'i ziyaret etti.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Ören ve eski başkanlardan Ahmet Celal Ataman'ın, kurucu üyelerden eski başkan Salih Erdem'i ziyaret ettiği belirtildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Ören, bir süredir evinde tedavi gören Erdem'in sağlık durumunu yakından takip ettiklerine dikkati çekerek, "Çok şükür Sayın Erdem'in sağlık durumu iyi. Daha da iyi olacak inşallah." ifadelerini kullandı.