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        Trabzon'da Gençlik Haftası etkinlikleri başladı

        Trabzon'da, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı ve 15-21 Mayıs Gençlik Haftası etkinlikleri başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.05.2024 - 11:47 Güncelleme: 15.05.2024 - 11:47
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        Trabzon'da Gençlik Haftası etkinlikleri başladı
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        Trabzon'da, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı ve 15-21 Mayıs Gençlik Haftası etkinlikleri başladı.

        Kutlamalar kapsamında 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı'nda düzenlenen törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

        Atatürk Anıtı'na çelenk sunan Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu, gazetecilere, öğrencilerle sporcularla ve gençlerle çok güzel bir katılım olduğunu söyledi.

        Arıcıoğlu, 15-21 Mayıs Gençlik Haftası'nın çeşitli etkinliklerle devam edeceğini belirterek, şunları kaydetti:

        "Valiliğimizin himayelerinde inşallah çok da güzel bir kutlama programımız olacak. Bu kutlama programına da şimdiden bütün Trabzonlu hemşehrilerimizi davet ediyorum. 19 Mayıs Pazar günü Beşirli Spor Salonu'nda kutlama programımız olacak. Bana göre Türkiye'nin en özel programlarından biri olacak. Bütün vatandaşlarımızı, gençlerimizi salona davet ediyorum. Büyükşehir Belediye bandosu, şiirler, spor gösterileri olacak. Herkesin gelmesini özellikle istiyorum. Ben bütün gençlerimizi, sporcularımızı, vatandaşlarımızı etkinliklerimize katılmaya, etkinliklerimizi takip etmeye davet ediyorum."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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