Trabzon'da "Ailemiz İstikbalimiz" yürüyüşü gerçekleştirildi

Trabzon'da Uluslararası Aile Günü dolayısıyla Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce yürüyüş düzenlendi.

Aile değerlerini korumak, birlikte farkındalık oluşturmak ve gelecek nesillere güçlü bir miras bırakmak amacıyla Kahramanmaraş Caddesi'nden 15 Temmuz Şehitleri ve Hürriyet Parkı'na "Ailemiz İstikbalimiz" yürüyüşü gerçekleştirildi.

Burada açıklamalarda bulunan Aile ve Sosyal İl Müdürü Hüseyin Mollaoğlu, 15 Mayıs'ın, 1994'te Birleşmiş Milletler tarafından Uluslararası Aile Günü ilan edildiğini söyledi.

Mollaoğlu, bu sene 30'uncusunu gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek, şunları kaydetti: "Aile kavramını idrak etmenin yanı sıra aile birliğinin ve değerlerinin önemini vurgulamak için de önemli bir fırsat sunmaktadır. Aile, sevgi, anlayış, destek, dayanışma gibi değerleri yaşatan en özel yerdir. Aile, fertlerini dış dünyanın olumsuzluklarından, tehditlerinden koruyan bir kalkandır. Aile, insana hayat yolculuğunun zorlu dönemeçlerinde şefkatle yol gösteren bir rehberdir. Kişiye değerleri, inancı, hayatı öğreten içine doğduğu ilk okuldur. Sağlıklı, mutlu ve destekleyici bir aile ortamı, bireylerin gelişimine ve toplumun ilerlemesine katkı sağlar. Güçlü aile bağları, toplumu da daha güçlü, daha güvenli, daha dayanışmacı ve sağlıklı kılar."