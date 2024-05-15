Yönetmenliğini öğretmenlerin yaptığı tiyatro oyunları festivalde sahnelenecek

DUYGU AVUNDUK - Trabzon'da tiyatro eğitimi alan öğretmenlerin yönettiği oyunlar, "Yönetmen Öğretmen Tiyatro Festivali"nde sanatseverlerle buluşacak.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Trabzon Üniversitesi ve Trabzon Devlet Tiyatrosu (TDT) arasında imzalanan protokol kapsamında "Yönetmen Öğretmen Projesi"ne katılan farklı branşlardaki 40 öğretmene, Trabzon Üniversitesi Sahne Sanatları Bölümü Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Nuri Nalbantoğlu bir ay eğitim verdi.

Eğitimin sonunda 12 öğretmenin yönetmenliğinde, 11 okuldan yaklaşık 130 öğrencinin rol aldığı 12 tiyatro oyunu hazırlandı.

Festivalde TDT sanatçıları ve Trabzon Üniversitesi akademisyenlerinden oluşan jürinin yapacağı değerlendirmeyle en iyi oyun, özgün metin, yönetmen, dekor, müzik, afiş tasarımı, erkek oyuncu, yardımcı erkek oyuncu, kadın oyuncu, yardımcı kadın oyuncu, jüri özel ödülü ve tiyatro teşvik ödülleri verilecek.

Etkinliği geleneksel hale getirmeyi hedeflediklerini ve müzik festivali de düzenlemeyi planladıklarını anlatan Uygun, şöyle devam etti:

Uygun, gençlerin kendilerini hangi alanda yetenekli ve yetkin görüyorlarsa orada bir çalışmanın içinde bulunabilmelerini ve daha çok sosyalleşmelerini istediklerini dile getirdi.

"Gelecekte çok güçlü sanatçıların buralardan çıkacağını düşünüyoruz. Ama en temel hedefimiz bütün toplumun sanat okuryazarı olması, sanatla karşılaştığında bunun ne anlama geldiğini, sanatın sanatçının değeri konusunda farkındalığın gelişmesi. Jüri tarafından seçilecek oyunumuzu, Kültür ve Turizm Bakanlığınca haziranda Trabzon'da düzenlenecek Kültür Yolu Festivali'nde sanatseverlerin beğenisine sunmak istiyoruz. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğümüzle planlama içerisindeyiz."

Dr. Öğr. Üyesi Nalbantoğlu da temel amaçlarının hem Trabzon'daki okullarda oyun sayısını artırmak hem de daha nitelikli oyunları sahnelemek olduğunu vurgulayarak, "Projenin yan amacı da lise öğrencilerine Trabzon Üniversitesinde açılan sahne sanatları bölümünü duyurmak. Oyunculuk eğitimi veren bir bölüm. Bu sayede tiyatroya hevesli gençleri bölümümüze davet etmiş oluyoruz." dedi.

Öğretmenlerin festivale katılmanın verdiği motivasyonla çalıştıklarına işaret eden Nalbantoğlu, "Öğretmenler, tiyatronun öneminin farkındalar. Öğrencilerini TDT oyunlarına ve festivallere götürüyorlar. Trabzon, tiyatroya ilgi anlamında bence çok şanslı bir il diye düşünüyorum." ifadesini kullandı.