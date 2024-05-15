Of'ta "Gençlik Yürüyüşü" yapıldı

Of Hacı Mehmet Bahattin Ulusoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bando takımı öncülüğündeki yürüyüşe, Of Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer, Of Belediye Başkanı Salim Salih Sarıalioğlu, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Burak Çelik, İlçe Emniyet Müdürü Murat Şahin, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Özcan Demirel, İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Kabahasanoğlu, Şube Müdürü Hasan Tekke, İcra Müdürü Orhan Çal, Mal Müdürü Aziz Çakır, Of Gençlik Merkezi Müdürü Osman Kuduban, Of Kredi ve Yurtlar Kurumu Müdürü Ali Tarakçı, okul müdürleri, öğretmenler, gençlik liderleri ve öğrenciler katıldı.

Bando eşliğinde dev Türk Bayrağı ve Atatürk posteriyle yürüyen öğrenciler, yürüyüş sonunda Kaymakamlık önünde kule gösterisi yaptı.

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