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        KTÜ'de İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi

        Karadeniz Teknik Üniversitesinde (KTÜ), İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.05.2024 - 13:59 Güncelleme: 15.05.2024 - 13:59
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        KTÜ'de İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi
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        Karadeniz Teknik Üniversitesinde (KTÜ), İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterildi.

        KTÜ Orman Fakültesi Kavşağı'nda bir araya gelen akademisyen ve öğrenciler, ellerinde Filistin ve Türk bayraklarıyla sloganlar eşliğinde, rektörlük binası önüne kadar yürüdü.

        Rektör Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı, yürüyüşün ardından yaptığı konuşmada, işlenen insanlık suçuna "dur" demek, kadın, çocuk, bebek ve eli silahsız binlerce masumun katledildiği bir soykırıma dikkati çekmek için toplandıklarını belirtti.

        İsrail'in 7 Ekim 2023'de Filistin topraklarında başlayan soykırımının artarak devam ettiğinin altını çizen Çuvalcı, "Bugün itibarıyla büyük bir insanlık dramı ortaya çıkmıştır. Gelinen noktada ne söylenecek söz, ne akacak kan, ne dökecek gözyaşı kalmıştır." diye konuştu.

        "İnsan vicdanını yaralayan bir gerçeklikle karşı karşıyayız." diyen Çuvalcı, şunları kaydetti:

        "Binlerce Filistinlinin hayatını kaybettiği, onlarca çocuk ve bebeğin halen enkaz altında olduğu bir gerçeğe yüz çevirmemiz, görmezden gelmemiz, üniversitelerin, ibadethanelerin bile hedef alındığı, hastanede tedavi gören sivillerin bombalanıp öldürüldüğü bu soykırıma ses çıkarmamamız mümkün mü? Üniversite olarak, insanlığın 'sınır kapıları' ve 'bombardıman uçakları' arasında sıkışıp kaldığını görmekte ve bundan dolayı büyük üzüntü duymaktayız. Daha geçtiğimiz hafta Refah'ta kendilerine güvenli bölge oluşturmak isteyen Filistin halkına yine acımasızca art arda saldırılar düzenlendi. Onlarca sivil öldü, binlerce masum yaralandı. Yaşama kısa süreliğine tutunmaya çalışan bebekler ise yetersiz koşullar altında tedavi edilirken hayatlarına veda ettiler. Savaşın bile hukuku var değil mi? Kadınlara, çocuklara, yaşlılara velhasıl elinde silah olmayan sivillere dokunulmaz savaşta. Tüm bunları dile getirirken tüylerimiz diken diken oluyor. Gazze'deki bu katliam haberlerini televizyonlardan ve sosyal medyadan izlemeye yüreğimiz dayanmıyor."

        Çuvalcı'nın konuşmasının ardından grup, edilen duadan sonra dağıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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