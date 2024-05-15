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        Trabzonspor, reklam ve sponsorluk için Asoy İnşaat ile anlaştı

        Trabzonspor, 2025-2026 sezonu reklam ve kol sponsorluğu için Asoy İnşaat ile anlaştığını duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.05.2024 - 14:00 Güncelleme: 15.05.2024 - 14:00
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        Trabzonspor, reklam ve sponsorluk için Asoy İnşaat ile anlaştı
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        Trabzonspor, 2025-2026 sezonu reklam ve kol sponsorluğu için Asoy İnşaat ile anlaştığını duyurdu.

        Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da (KAP) yer alan açıklamada, "Şirketimiz ile Asoy İnşaat A.Ş arasında, 2025-2026 sezonu için 'kol sponsorluğu' ve çeşitli reklam hakları konusunda anlaşma yapılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre, Asoy İnşaat A.Ş. şirketimize sözleşmenin imzası ile birlikte peşin olarak 1 milyon 100 bin euro+KDV ödeyecektir." ifadesine yer verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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