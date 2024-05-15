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        Çaykara'da "Gençlik Haftası" kutlanıyor

        Trabzon'un Çaykara ilçesinde "Gençlik Haftası" dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.05.2024 - 15:58 Güncelleme: 15.05.2024 - 15:58
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        Çaykara'da "Gençlik Haftası" kutlanıyor
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        Trabzon'un Çaykara ilçesinde "Gençlik Haftası" dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.

        Hükümet Konağı önünde Atatürk büstüne çelenk sunulan törende, saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu.

        Daha sonra Çaykara Gençlik ve Spor Müdürü Yusuf Kurt ve personeli, Çaykara Kaymakamı Gürdal Erbek'i makamında ziyaret etti.

        Çaykara Gençlik Merkezinde düzenlenen geleneksel çocuk oyunları etkinliklerine, Kaymakam Erbek, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Çamurali, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Kurt katıldı.

        Etkinlikte ilkokul öğrencileri arasında mendil kapmaca, çift ayak atlama ve el değdirerek bayrak koşusu yarışmaları gerçekleştirildi.

        Yarışmalarda dereceye giren okullara ödülleri, 19 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilecek törende verilecek.

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