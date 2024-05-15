Trabzonspor, Başakşehir maçı hazırlıklarına başladı

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenman, dinamik ısınmayla başladı. 5'e 2 ile devam eden idmanın son bölümünde ise dar alanda oyun çalışması yapıldı.

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