Trabzon'da "24. Uluslararası Karadeniz Tiyatro Festivali" tamamlandı

2 Mayıs'ta başlayan festival kapsamında Kazakistan, Azerbaycan, Gürcistan, İspanya ve Yunanistan'dan tiyatro toplulukları ve yerli ekipler oyunlarını sergiledi.

Gösteri sonunda Uzuner, dans ekiplerine ve katılımcılara teşekkür ederek çiçek ve plaket takdim etti.

Daha sonra Devlet Halk Dansları Topluluğu öncülüğünde Millet Bahçesi'nde sinevizyon gösterimi, sergilenen danslarla Milli Mücadele dönemi ve Cumhuriyetin ilk yılları anlatıldı.

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