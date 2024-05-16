Trabzon'da öğretmenlerden oluşan koro konser verdi

Karakaş, program sonunda yaptığı konuşmada, özverili çalışmalarından dolayı öğretmenlere teşekkür ederek, bu yıl üçüncü konserlerini verdiklerini söyledi.

Katılımcıların yoğun ilgi gösterdiği konseri, Ortahisar Kaymakamı Gürkan Demirkale, Ortahisar Milli Eğitim Müdürü Cemil Karakaş ve kamu kurum müdürleri de izledi.

Karadeniz Teknik Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'nde "Yüzüncü Yılın Ruhu" temalı resim sergisi ve "Eğilmez Başın Gibi" adlı Türk halk müziği konseri düzenlendi.

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