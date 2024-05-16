Of'ta özel öğrencilerin yaptıkları eserlerin yer aldığı sergi açıldı

Of Yakup Türköz Özel Eğitim Meslek Okulu öğrencileri, yıl boyunca yaptıkları eserlerini tanıtmak ve satışını yapmak için sergi düzenledi.

Of Belediyesi zemin katında hazırlanan serginin açılış kurdelesini Kaymakam Yiğit Yaşar Demirer ve Of Belediye Başkan Yardımcısı Şevki Saral kesti.

Sergiyi gezerek öğrenci ve öğretmenlerden bilgi alan Kaymakam Demirer, şunları söyledi:

"Çok güzel ve başarılı eserler. Hakikaten çok beğendim ve mutlu oldum. Emeği geçen başta bu özel öğrencilerimizi, öğretmenlerimizi ve okul idaremizi tebrik ediyorum. Sergi sayesinde el emeği göz nuru eserlerin tanıtımının sağlanmasının yanında öğrencilerimiz kendilerine ve okullarına bir gelir de elde etmiş olacaklar. Bizler de bu konuda kendilerine gerekli desteği veriyoruz, vermeye de devam edeceğiz inşallah. Tekrar serginin hayırlı olmasını, öğrencilerimize bol bereketli kazançlar getirmesini diliyorum."