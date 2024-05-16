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        Trabzon Üniversitesinde Bilim, Kültür, Sanat ve Spor Etkinlikleri sürüyor

        Trabzon Üniversitesinin her yıl geleneksel düzenlediği Bilim, Kültür, Sanat ve Spor Etkinlikleri devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.05.2024 - 14:41 Güncelleme: 16.05.2024 - 14:41
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        Trabzon Üniversitesinde Bilim, Kültür, Sanat ve Spor Etkinlikleri sürüyor
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        Trabzon Üniversitesinin her yıl geleneksel düzenlediği Bilim, Kültür, Sanat ve Spor Etkinlikleri devam ediyor.

        Rektörlükten yapılan açıklamaya göre, 1-18 Mayıs'ı kapsayan etkinliklerde söyleşiler, çalıştaylar, panel ve konferanslar, bilimsel sunumlar, konserler, açık hava sinema gösterileri, sergiler, tiyatro oyunları ile karaoke ve spor müsabakaları düzenleniyor.

        Etkinliklerde İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü, Sağlık Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Jandarma Komutanlığı, Sosyal İşler Müdürlüğü, Kızılay, Yeşilay ile ilçe belediyeleri de stant açtı.

        İl Halk Kütüphanesi gezici aracı hafta boyunca Fatih Merkez Kampüsünde hizmet verirken, ara sınavların ardından halay çekip horon oynayan öğrenciler, gönüllerince bir hafta geçirdi.

        Stantları gezen Rektör Prof. Dr. Emin Aşıkkutlu, katılımcılarla görüşerek, bazı oyun ve müsabakalara da katıldı.

        İlahiyat Kulübü öğrencileri Rektör Aşıkkutlu'ya, Filistin'in ebru tekniğiyle işlenmiş bayrağını hediye etti.

        Yarışma ve maçlar sonunda satrançta Recep Demir, kadınlar ve erkekler voleybolda Spor Bilimleri Fakültesi, masa tenisi kadınlarda Beşikdüzü Meslek Yüksekokulundan Elif İşleyen, erkeklerde ise Tonya Meslek Yüksekokulundan Fatih Akyurt birinci oldu.

        Futbol turnuvasının finalinde Güvenlik takımını 9-3 mağlup eden İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı ekibi şampiyonluk kupasını kazandı. Gol kralı olan Kubilay Köçek, turnuvanın yıldızı seçildi.

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