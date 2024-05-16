Trabzon'un yüksek rakımlı bölgelerinde karla mücadele çalışması sürüyor

Trabzon Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yüksek rakımlı mahalle ve yayla yollarında karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, mayıs ve haziranda gerçekleştirilen yayla göçü öncesinde vatandaşların kırsal yol ağlarında sorun yaşamaması adına kar temizleme çalışmalarına ara vermeden devam ediliyor.

Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, Çaykara ilçesinin Çayıroba Mahallesi, Maçka ilçesinin Kulat Boğazı ve Hanzariye Boğazı bağlantı yolunu ulaşıma açtı. Çaykara'nın Demirkapı Mahallesi Yedigöller yolunda ise kar temizleme çalışmaları sürüyor.