Trabzon'da "Çocuk hakları ve sahadan deneyimler" programı düzenlendi

Trabzon'da Çocuk İhmal ve İstismarını Önleme Ofisi (UCİM) tarafından "Çocuk hakları ve sahadan deneyimler" konulu program düzenlendi.

UCİM Genel Başkanı Saadet Özkan, Mehmet Cengiz Kadın Yaşam ve İstihdam Merkezi'nde düzenlenen programda, çocukların sağlıklı biçimde yetişmesini sağlamayı, çocukları her tür duygusal, fiziksel ve cinsel istismar ile her türlü ihmalden korumayı ve bu olayların yaşanmasının önüne geçmeyi amaçladıklarını söyledi.

İstismarcı profillerin her yerde olabileceğini belirten Özkan, "O yüzden bunu şöyle bakarsak değiştiririz; çocuk sadece annenin değil, toplumun. Birlikte bunu başarabiliriz." dedi.